banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Dünyaca ünlü markaların çalışanlara asgari ücret altında ödeme yaptığı ortaya çıktı

Dünyaca ünlü moda markalarının Hindistan’daki tedarikçilerinin fabrikalarda çalışan işçilere, yasal hakları olan asgari ücretin altında ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Ekonomi 17.12.2021, 21:12 17.12.2021, 21:38
Dünyaca ünlü markaların çalışanlara asgari ücret altında ödeme yaptığı ortaya çıktı

Dünyaca ünlü moda markalarının Hindistan’daki tedarikçilerinin fabrikalarda çalışan işçilere, yasal hakları olan asgari ücretin altında ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Hindistan’ın Karnataka bölgesinde dünyaca ünlü moda markalarına üretim yapan fabrikalarda çalışan hazır giyim işçileri, işverenleri tarafından kendilerine yasal asgari ücretlerin ödenmemesi nedeniyle açlık sınırında yaşadıklarını açıkladı. Dünyaca ünlü markaların Karnataka’daki tedarikçilerinin 400 binden fazla hazır giyim işçisine Nisan 2020’den bu yana yasal asgari ücreti ödemediği belirtildi.

İşçi Hakları Konsorsiyumu (WRC) tarafından yapılan açıklamada, şimdiye kadar işçilere ödenmemiş toplam ücretlerin 41 milyon pounddan fazla olduğunun tahmin edildiğini ifade edildi.

“Markaların para kazanması için hazır giyim işçilerinin çocukları aç kalıyor”

WRC Genel Müdürü Scott Nova ise yaptığı açıklamada, "Etkilenen işçi sayısı ve ödenmeyen toplam para açısından, bu şimdiye kadar gördüğümüz en korkunç ücret hırsızlığı eylemidir. Markaların para kazanması için hazır giyim işçilerinin çocukları aç kalıyor” dedi.

Çoğunlukla yoksul kesimin ve kadın işgücünün kullanıldığı durumla ilgili olarak Nova, "Bölgeden ürün tedarik eden tüm markaların kayıtsızlığı utanç verici ve acımasız” ifadelerini kullandı.

“Bunun devam etmesine izin verdiler"

Batılı markaların duruma müdahale etmeyi reddettiğini ya da kıyafetlerini yapan işçilere Hindistan yasalarına göre ödeme yapılmasını sağlamak için harekete geçmediğini söyleyen Nova, "Giyim tedarikçilerinin yasal asgari ücreti ödemeyi reddetmelerinin üzerinden neredeyse 2 yıl geçti ve markalar, bu yaygın ücret hırsızlığını durdurma gücüne sahip olduklarını bildikleri halde bunun devam etmesine izin verdiler" dedi.

Asgari ücretli bir işçinin yıllık yaşam maliyeti artışının 2020’de 4,10 pounda (417 Hindistan rupisi) yükseldiğini söyleyen Nova, bunun düşük ücretli işçiler için günde 16 penny ettiğini aktardı. Nova bu tutarın 20 ay boyunca ödenmediğini ve bunun 1 çalışan için 83 pounda karşılık geldiğini vurguladı.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan mağdur işçilerden biri, yemek ve kira gibi temel yaşam maliyetlerini karşılamak için ihtiyacı olan ücretin yalnızca yarısını kazandığını belirtti. İşçiler bu durumun özellikle çocuklarının yaşamları üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunu söyledi.

Markalar çözüm bulmaya çalışıyor

Çalışanların mağduriyet yaşadığı Karnataka’daki fabrikalarda Puma, Nike, Zara, Tesco, C&A, Gap, Marks & Spencer ve H&M gibi uluslararası markalar için giyim ürünleri üretiliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan markalardan H&M, “Karnataka’daki tedarikçilerimize, tüm borçları da dahil olmak üzere, işçilere yasal olarak zorunlu kılınan asgari ücretleri ödemeleri gerektiğini açıkça belirttik. Bunu yapmazlarsa ciddi ticari sorunlara yol açılacak" dedi.

Marks & Spencer (M&S) tarafından yapılan açıklamada ise, tedarikçilerin yasal asgari ücreti ödemesinin talep edilmesi için Etik Ticaret Girişimi (ETI) ile birlikte çalışıldığı belirtildi.

Puma, Karnataka’da tedarikçileri üzerindeki etkisinin "sınırlı" olduğunu söylerken, ücretlerin doğru şekilde ödenmesini sağlamak için Karnataka’da daha büyük yetkililerle çalışıldığını belirtti.

Tesco’dan bir sözcü ise, "Bu sorunun çözülmesini ve işçilere tam olarak ödeme yapılmasını sağlamak için Etik Ticaret Girişimi (ETI) ve diğer markalarla birlikte çalışıyoruz" dedi.

Hazır giyim tedarikçileri ise, Karnataka’daki konuyla ilgili mahkemelerin devam ettiğini iddia ederken, geçtiğimiz eylül ayında Karnataka Yüksek Mahkemesi, tüm gecikmiş borçlar da dahil olmak üzere asgari ücretin işçilere ödenmesi gerektiğine karar vermişti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8