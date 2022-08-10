Dünyaca ünlü banka HSBC 2023 yıl sonu Dolar/TL kuru tahminini açıkladı!

HSBC dün yayınladığı raporda, Türk Lirası’nın dördüncü çeyrekte daha fazla değer kaybı baskısı ile karşı karşıya kalabileceğinin altını çizdi.

Banka, USD-Türk Lirası için daha önce 17,5 olarak açıkladığı 2022 yıl sonu tahminini 19,5 lira olarak revize etti.

HSBC'nin 2023 dolar kuru tahmini ise dudak uçuklattı. Eğer HSBC'nin tahmini doğru çıkarsa en az 3 lira daha yükselecek. Doların 3 lira yükselmesi ise birçok sektörü olumsuz etkileyecek.

“Beklediğimiz gibi, TRY artan enflasyonun reel faizleri daha da bastırmasının etkisiyle son aylarda zayıfladı, “liralaşma” etkisi ivme kaybetti ve cari işlemler açığı genişledi” değerlendirmesini yapan HSBC, turizm sezonunun tepe noktası geçildikten sonra cari işlemler açığında genişlemenin hızlı şekilde daha da kötüleşebileceğini ifade etti.

Para politikasında bir değişiklik olacağını düşünmek için çok az neden gördüklerini belirten HSBC, Merkez Bankası'nın (TCMB) artan enflasyona geleneksel politika tedbirleri ile yanıt vermediğini ve bu durumun değişeceğine dair işaret olmadığı da belirtti.

HSBC, dolar Türk Lirası kuru için 2023 ikinci çeyrek sonu tahminini de 18,2 TL'den 21,0 TL'ye çıkardı.(haber3)