Dünyaca ünlü Adilcevaz cevizinin hasadı devam ediyor

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yetişen ve dünyaca ünlü olan cevizin hasadı devam ediyor.

Diğer cevizlere nazaran yağı, aroması ve büyüklüğü ile Türkiye’nin en iyi cevizlerinden olan ve sertifikalı üretimi ile de adından söz ettiren Adilcevaz cevizinde hasat döneminde sona yaklaşıldı. Bölgenin büyük bölümünün ceviz ihtiyacını karşılayan Adilcevaz’da fidan üretimi de son yıllarda arttı.

Kazankaya ve Adilcevaz-13 olarak tescillenen cevizler Türkiye’nin değişik illerine de gönderiliyor. Hasadını tamamlayan ve aynı zamanda fidan üretimi de yapan Mehmet Akkoyun, babasından kalan ceviz fidanı üretimini daha modern olarak sürdürüyor. Adilcevaz bölgesinde birçok kapama ceviz bahçesi kurduklarını da belirten Akkoyun, bu yıl ki verimden de memnun olduklarını söyledi.

Piyasada 60-100 TL arasında değişen fiyata alıcı bulan Adilcevaz cevizini Türkiye’nin değişik illerine de gönderdiklerini belirten Akkoyun, “Her yıl bu dönemde ceviz festivalinin ardından hasada başlıyoruz. Bu yıl 25’incisi düzenlenen festivalin ardından başladığımız hasatta önceleri sırıkla cevizleri döküyorduk. Bu sistem meyve gözeneklerine zarar vererek üretimi düşürüyordu. Hasat döneminde ceviz ağaçlarından düşüp yaralanmalar ve ölümler meydana geliyordu. Şu anda, hasatlarımızı genellikle makine ile yapıyoruz. Makine ile yapılan hasatlarda meyve verimi her yıl katlanarak gidiyor. Adilcevaz cevizi ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlayan bir üründür. Üretimi bu yıl çok güzeldir. Adilcevaz ilçemizde yaklaşık 70 bin tonluk ceviz elde edildi. Her ceviz ağacından ortalama 80-100 kilogram ceviz elde ediyoruz. Adilcevaz cevizinin en büyük özelliği yağı, tadı ve aroması yüksektir. Bu nedenle damakta güzel bir tat bırakıyor. Satışta sorun yaşamıyoruz. Bu yıl hasat dönemi devam ederken, ülkemizin her tarafından talepler geliyor. Satışta hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Adilcevaz cevizi doğal ortamda fırınlanmadan, tamamen güneşte kurutularak elde ediliyor. İsteyen herkese gönderiliyor” dedi.