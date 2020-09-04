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Dünya Varlık Yönetim'in ihraç belgesine onay
Dünya Varlık Yönetim A.Ş'nin ihraç belgesi onaylandı.
Ekonomi 04.09.2020, 14:50
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Dünya Varlık Yönetim A.Ş'nin ihraç belgesi onaylandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''Sermaye Piyasası Kurulunun 02.09.2020 tarih ve 55/1104 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, şirketimiz tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmıştır.'' denildi.
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