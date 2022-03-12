Dünya starlarının tercihi Türk markası oldu

Türkiye’de olduğu kadar uluslararası pazarlarda da tasarımlarıyla adından söz ettiren ve deri mont, deri ceket, çanta ve ayakkabı modelleri üreten Türk markası dünyaca ünlü yıldızların tercihi oldu.

Dünyanın moda merkezi İtalya’da en çok bilinen Türk markası olan Desa, tasarımlarıyla dünya starlarının gardıroplarında yerini aldı. İtalyalı ünlü aktris Marica Pellegrinelli, İtalyan oyuncu Andrea Delogu, Desa 1972 tasarımlarıyla dikkat çekti. İtalyan şarkıcılar Irama ve Annalisa, Desa kombinleriyle objektiflere poz verirken; İtalyan rapçi Ghemon ve Asyalı ünlü influencer Nanjeong Lee, Desa 1972 koleksiyonundan seçtiği deri tasarımlar ile sosyal medya hesabında büyük beğeni topladı. Dünyaca ünlü model Korlan Madi, Desa 1972 kombiniyle poz verirken; şarkıcı Nina Zilli seçtiği Desa 1972 tasarımıyla objektiflerin karşısına geçti.

Konuyu değerlendiren Desa Deri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Çelet, “Bir Türk markası olarak Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek ve dünya starları tarafından beğenilmek gurur verici. Çok yakında dünyanın merakla takip ettiği starların üzerinde de Desa’yı görmeye devam edeceğiz” dedi.