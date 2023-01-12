Dünya Samsun’un sağlıklı yorgan ve yastıklarını sevdi

Ev tekstili konusunda dünyanın en büyük fuarı olan Frankfurt Heimtextil Fuarı’nda Karadeniz’i Samsunlu bir tekstil şirketi temsil etti. Dünyanın 120 ülkesinden 2 bin 400 firmanın katıldığı fuara Türkiye 313 şirketiyle en çok firma ile katılan üçüncü ülke oldu.

‘Sağlıklı uyku’ konusunda ürünlerin de sergilendiği Heimtextil Fuarı’nda yüzlerce çeşit ürünüyle yer alan Samsunlu şirket, kendi markası dışında dünyanın önde gelen yorgan, yastık ve nevresim satışı yapan markalara pamuk, bambu, kaz, devetüyü, kaşmir, kapok, visco ve geri dönüşüm malzemelerinden oluşan lisanslı ürünler üretiyor. Firma, Samsun’dan Avrupa ve ABD ağırlıklı olmak üzere 35 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ve Rhein-Main Bölgesi Türk-Alman İşadamları Birliği Başkanı Turgut Sezgin, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı ve Seral Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Erol Beytekin’in fuardaki standını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldılar ve başarılı fuarlar dilediler.

Kadir Erol Beytekin, fuarda müşterileriyle bir araya gelerek yeni ürünleri sergileyerek olumlu iş bağlantıları yaptıkların belirtti. Beytekin “Pandemiyle birlikte insanların daha sağlıklı ürünler tercih etmeye başladı. ‘Sağlıklı uyku’ konusunda medikal yastık yorgan ve nevresimlerimizle de tercih ediliyoruz. Salgın döneminde önemli bir büyüme kaydettik. Mütevazi bir şekilde dedemin başlattığı yorgancılık serüvenimiz şimdi dördüncü nesil olarak 35 ülkeye ihracat yaparak ülkemizin 2023 ihracat hedeflerine katkı vermeye gayret ediyoruz. Ayrıca Karadeniz’i fuarda temsil etmekten dolayı da mutluyuz” dedi.

13 Ocak’a kadar sektör temsilcilerini bir araya getiren Heimtextil Fuarı’nda yorgandan yastığa, havludan halıya, duvar kağıdından perdeye, döşemelik kumaştan banyo eşyalarına pek çok yeni ürün sergilenirken, sezon trendleri, desenler, renkler ve son teknolojilerin tanıtılıyor. Fuar boyunca çok sayıda konferans ve seminer düzenleniyor.