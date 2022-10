Dünya mirası Pamukkale’nin doğal beyazı Togg mühendisliğiyle bütünleşti

UNESCO tarafından dünya mirası olarak tescillenen Pamukkale’nin doğal beyazlığı, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg ile bütünleşti. Togg’un 6 farklı renginden birine ‘Pamukkale’ ismi verilmesi, kentte heyecan uyandırdı.

Togg’un elektrikli C SUV modelinin 6 farklı rengine ‘Anadolu’, ‘Gemlik’, ‘Oltu’, ‘Kula’, ‘Kapadokya’ ve ‘Pamukkale’ isimleri verildi. Türkiye mozaiğini oluşturan renkler arasında yer alan Pamukkale beyazından “Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığı” ifadeleriyle söz edildi.

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi’nde yer alan beyaz cennet Pamukkale’nin doğal beyaz renginin, Togg’un lasnman renkleri arasında yer alması Denizli’de büyük memnuniyetle karşılandı. Her yıl yurt içi ve dışından milyonlarca turisti ağırlayan ‘Pamukkale’ isminin Türkiye’nin yerli ve milli otomobiline verilmesi, kamuoyunda heyecan uyandırdı.

“Togg’un yapılması fabrikanın kapatılmasına en güzel cevaptır”

Türkiye’nin vizyon projeleri arasında yer alan akıllı otomobil Togg’un Türkiye mozaiğini oluşturan dış renklerinden birine "Pamukkale" ismi verilmesinin büyük anlam taşıdığına işaret eden Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Necip Filiz, “Yerli araba Togg’un renklerinden bir tanesinin Pamukkale olması hem ilimiz hem de Pamukkale için çok önemli. Bunun Denizli’nin tanıtımı ve turizmi içinde çok faydası olacağına inanıyorum. Denizli halkımızın da buna rağbet etmesini ve Pamukkale renginden tercih etmesini diliyorum. Türkiye’nin otomobili, Türkiye için büyük bir hayaldi. Ben yıllar önce rahmetli babamla birlikte Eskişehir’de Devrim Arabalarını ziyaret etmiştim. O 4,5 ayda Türk mühendislerinin gerçekleştirdiği arabanın, nasıl yollara çıkarılmadığını ve hangi zihniyetlerin engel olduğunu hatırlıyoruz. Bugün bu arabanın üretilmiş olması, bu önemli fabrikaların kapatılmış olmasına verilmiş en güzel cevaptır. Bu cevabında yeni Türkiye yüzyılında 29 Ekim’de verilmiş olması son derece önemli. Türk sanayisi, Cumhurbaşkanımız önderliğinde büyüme ve gelişmeye sürdürecektir. İnşallah bunun daha fazlaları gelecektir. Savunma sanayisinde birçok konuda yaptığımız atılımların sonucu Togg otomobili de herkesi heyecanlandırmıştı. Türkiye’nin yüzyılı olacağına inanıyorum. Daha yeni başlıyoruz, buna benze bir çok projemiz var. Nasıl Yunanistan füzemiz olan Tayfun’u duyduğunda irkildiyse, Togg’un da Yunanistan sokaklarında dolaştığında ‘Türklerin ayak sesi’ diye herkes hissedecek. Bunu Avrupa’da, Amerika’da hissedecek. Türkiye büyümesine dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmasına emin adımlarla gidiyor” dedi.

“Togg’un Pamukkale ismiyle yollarda olması göğsümüzü kabartacak”

Togg’un ‘Pamukkale’ ismiyle dünyanın dört bir yanında yollarda olacak olmasının gurur verici olduğuna değinen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise “Cumhuriyetimizin 99. yılını muhteşem şekilde karşıladık. Öylesine taçlandı ki ülkemizin özlemle beklediği milli ve yerli otomobil hayali banttan inme suretiyle gerçekleşmiş oldu. Ülkemizde yaşaya tüm vatandaşlarımızın çok ciddi gurur duydu. Bizim gururumuz bambaşka oldu. Pamukkale’mizin gururu hakikaten bambaşka oldu. Çünkü banttan inen otomobilin en güzel rengine sahip olan otomobile ‘Pamukkale’ adı verildi. Ben düşünenleri tebrik ediyorum. Dünyanın dört bir yanında nam yapmış olan, UNESCO tarafından kültür listesine alınan muhteşem ve doğanın sanatçı rolünü üstlenmiş olduğu Pamukkale’nin adıyla dünyanın dört bir yanında bizim de göğsümüzü kabartacak olan Togg’la buluşmuş olması ince bir düşünce olmuş. Bize her sene 2,5 milyona yakın turist gelir. Gittikleri her yerde Pamukkale’nin güzelliklerini anlatır. Pamukkale deyince akla her zaman sağlık, sıhhat, huzur güzellikler gelir. Togg deyince de Pamukkale adıyla sipariş vermekle aklımıza sadece beyazlık gelmeyecek; sağlık, sıhhat ve huzur gelecek”

“Pamukkale’de de Togg’da da çok emek var”

Togg’un lansman renklerinden birisine ‘Pamukkale’ ismi verilmesinin çok yerinde ve başarılı bir karar olduğuna dikkat çeken Başkan Örki, şöyle konuştu:

“Pamukkale ile Togg arasındaki bağlantıyı çok başarılı buldum. Pamukkale’de de Togg’da da çok emek var. Pamukkale’mizde halen daha travertenler oluşmaya devam etmekte. Orası canlı yaşayan bir forma sahip. Togg’da aynı şekilde üretilmeye ve yayılmaya devam edecek inşallah. Böyle bir güzelliğin Togg ile dünyaya yayılmış olacağı hem ülkemizin turizmi ve hem de Togg’un daha sempatik olarak sunulması açısından muhteşem karar olmuş. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ‘Türkiye yüzyılı’ adıyla açıklamış olduğu vizyon belgelerin ne kadar sağlam belgelere oturduğunun ispatıdır. Türkiye yüzyılı çok güçlü adımlarla önümüzde ki süreçte dünyaya adımını atmaya devam ediyor”