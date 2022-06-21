Dünya Kupası öncesi Katar’daki gayrimenkul ve yatırım fuarına ‘mili katılım’

İstanbul Ticaret Odası (İTO), gayrimenkul ve yatırım fuarı Cityscape Katar’a Türkiye milli katılım organizasyonu gerçekleştirdi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Cityscape Katar’ın, yatırımcılara ve gayrimenkul satın alanlara uluslararası yatırım fırsatlarını, özel teklifleri, konut ve ofis projelerini ve yerleşim yerlerini keşfetme fırsatı veren, ülkenin prestijli ve etkili gayrimenkul yatırım, geliştirme ve ağ oluşturma fuarı olduğunu söyledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Basra Körfezi kıyısındaki Körfez ülkelerinin önde gelen gayrimenkul ve yatırım fuarlarından Cityscape Katar’a ilk kez Türkiye milli katılım organizasyonu gerçekleştiriyor. Katar’ın başkenti Doha’da dün kapılarını açan fuarın milli katılım bölümünde Türkiye’den 14 firma yer alıyor. 3 firma ise bireysel stantlarında Cityscape Katar’da iş bağlantıları kurmak için çalışma yapıyor.

Katar Başbakanı Şeyh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani’nin himayesinde gerçekleştirilen fuar, Katar’ın bu yıl yapılan tek gayrimenkul fuarı olma özelliğini taşıyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Cityscape Katar’ın, yatırımcılara ve gayrimenkul satın alanlara uluslararası yatırım fırsatlarını, özel teklifleri, konut ve ofis projelerini ve yerleşim yerlerini keşfetme fırsatı veren, ülkenin prestijli ve etkili gayrimenkul yatırım, geliştirme ve ağ oluşturma fuarı olduğunu söyledi. Konut, ticari, endüstriyel olmak üzere gayrimenkulün tüm kategorilerinin Cityscape Katar’da bir arada bulunduğunu belirten Avdagiç, “Katar’da açılan gayrimenkul ve yatırım fuarına 14 firmamızla ilk defa ‘mili katılım’ yapıyoruz. 3 firmamız da bireysel stantlarıyla ülkemizi temsil ediyor. Özellikle yüksek gelir grubuna hitap eden Türk gayrimenkul projelerinin tanıtılması için fuarı önemli bir platform olarak görüyoruz” dedi.

"Dünya Kupası 21 Kasım’da Katar’da başlıyor"

2022 FIFA Dünya Kupası’nın 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar’da düzenleneceğini hatırlatan Avdagiç, “Kasımda başlayacak Dünya Kupası da Katar’a önemli bir ticari hareketlilik getirecek. Girişimcilerimizin bu fırsatlardan yararlanması sağlamak, ihracatımıza gayrimenkul sektörünün katkısını artırmak için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Avdagiç, Arap Yarımadası’nın doğu kıyısında yer alan Katar’ın, hidrokarbon kaynakları açısından zengin bir ülke olduğunu ve ekonomisinin petrol ve doğalgaza dayalı olduğunu vurguladı. Türkiye ve Katar arasındaki dış ticaretin her yıl daha da geliştiğini kaydeden Avdagiç, “Türkiye, Katar ile olan ticaret ilişkisinde cari fazla veren bir tabloya sahip. Bu yılın ilk 4 ayında Katar’a 414 milyon dolarlık ihracat yaptık. Aynı dönemde ithalatımız 222 milyon dolar oldu. Geçen yılki 1.7 milyar dolarlık toplam ticaretimizi bu yıl aşabileceğimizi öngörüyoruz. Memnuniyetle görüyoruz ki, küresel kriz ve pandemiye rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacmi artma eğilimini sürdürüyor” dedi.

Türk müteahhitlik şirketlerinin dünyadaki başarılarına dikkat çeken Şekib Avdagiç, şunları söyledi: “Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörümüz son 50 yılda büyük mesafe kat etti. Bu sektördeki firmalarımız 131 ülkede 11 bin 253 proje üstlendi. Bu projelerin toplam değeri ise 457 milyar dolar. Bu muazzam bir değer ve Türkiye’nin büyük bir güç gösterisi. Ülkemizin coğrafi konumunu, bölge ülkeleri ile yakınlığını, yetişmiş insan gücünü, teknik birikimini, teknolojiye adaptasyonunu, iş deneyimini, disiplinini ve rekabetçi avantajını iyi kullanıyoruz. Bu nedenle daha da yüksek iş hacimlerine ulaşacağımızı öngörüyoruz.”

Avdagiç, Türk müteahhitlik firmalarının son 50 yılda Katar’da 19.1 milyar dolarlık proje üstlendiğini söyledi. İTO Başkanı Avdagiç, bu dönemde Türkiye’nin müteahhitlik firmalarının yurt dışında üstlendiği projelerin ülkelere göre dağılımında Katar’ın 9’uncu sırada bulunduğunu kaydetti.

45 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar üç gün açık kaldıktan sonra yarın kapılarını kapatacak.