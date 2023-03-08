Dünya Kardeş Kentler Turizm Zirvesi Berlin’de dünyayı buluşturdu

Almanya’nın başkenti Berlin’de Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu’nun düzenlediği zirveye çok sayıda ülkenin bakanları, büyükelçileri, belediye başkanları katıldı.

Dünya turizminin karar vericilerinin 3 yıl aradan sonra yeniden buluştuğu ITB turizm borsası öncesi çok sayıda çeşitli ülkelerin Turizm bakanları, büyükelçiler ve belediye başkanları bir araya geldi. Berlin’deki zirvede Ukrayna savaşına son verilmesi istendi. Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu başkanı Thomas Feser yaptığı konuşmada “Bugün bir prömiyer yaşıyorsunuz. Çünkü artık her yıl ITB’nin açılışından önce bu özel belediyeler formunu gerçekleştireceğiz ve sizleri şimdiden gelecek yıl ki zirvemize davet etmek istiyoruz” dedi.

"Uluslararası ortak eğitim projelerini hayata geçirebiliriz"

Thomas Feser şunları söyledi: ’’Değerli konuklar, turizm endüstrisinde var olan potansiyel ve fırsatlara ikna olduğumuz için hepimiz Berlin’e seyahat ettik. Büyükşehir belediye başkanı olduğum güzel Ren Nehri kıyısındaki memleketimde, otelcilik ve ağırlama endüstrisi de muazzam bir ekonomik öneme sahiptir. Birçok ülkede turizm, ekonominin yüksek ciro ve istihdam sağlayan turizm, diğer birçok ekonomik sektöre de ivme kazandırmaktadır. Kardeş kent belediye başkanlarını aynı masada buluşturmak istiyorum. Turizm sektörünün gelişmesi için masaya yatırmamız gereken çok konular var. Biz kardeş kent belediyeleri ne kadar ortaklaşa çalışırsak, gençlere turizm eğitimi konusunda daha çok destek olabiliriz. Uluslararası ortak eğitim projelerini hayata geçirebiliriz. Almanya turizmi rekor seviyede artıyor. İnsanların seyahat etmek istedikleri her yerde göze çarpıyor ve rakamlarda da kendisini gösteriyor. En azından Almanya turizmi bu yıl kendisini rekor seviyeye ve pandemi öncesi geceleme sayılarına ulaşma yolunda görüyor.’’

Toplantıya Twin Cities World Tourism Forum Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Bingen am Rhein Büyükşehir Belediye Başkanı Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu Başkanı Thomas Feser, Türkiye’nin Berlin Büyükelçi Müsteşarı A. Fulya Yücekök, Meksika’nın Berlin Büyükelçisi Francisco Quiroga, Etiyopya Turizm Bakanı Nasise Chali , ASR- Allianz selbstndiger Reiseunternehmen asr Bundesverband e.V. Anke Budde, Alman Federal Parlamentosu Eski Milletvekili, Alman-Türk Kardeş Şehirler Derneği (DTSV e.V.) Kurucusu Özcan Mutlu, Dünya Turizm Şehirleri Federasyonu (WTCF), Pekin, Çin Richard Matuzevich, Güney Sina Valisi, Mısır Khaleed Fouda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Turizm Platformu Direktörü Dr. Şengül Altan Arslan, Direktör Turizm Geliştirme Ajansı, Ukrayna Maryana Oleskiv, Uluslararası İşbirliği Şehri Charkiv Direktör Yardımcısı Yuliia Zgurska, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Prizren Belediyesi, Kosova’dan Arjete Nezaj, Arap Turizm Medya Birliği Başkanı Dr. Sultan Al Yahyae katıldı.