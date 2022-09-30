Dünya Kahve Günü’ne özel yeşil kahve

Dünya Kahve Günü’nde farklı tatlar tüketiciye sunuluyor. Yeşil kahve özü ve prebiyotik liflerinin özel bir karışımı haline getirilerek oluşturulan Qafe tanıtıldı.

Doğrudan satış şirketi QNET, yeşil kahve çekirdekler ve probiyotik lifler içeren Qafe’yi tüketicilere sundu. Söz konusu kahvenin metabolizmayı hızlandırmak ve daha uzun süre tok tutmak için hazırlandığı belirtilen açıklamada düşük kalorili olmasının yanında enerji artışını ve kilo yönetimini de desteklediği bilgisi verildi.

Şirket açıklamasına göre; yeşil kahve çekirdekleri ve Fransa kaynaklı Nutriose probiyotik liflerle üretilen Qafe’nin kilo kaybında rol oynuyor. Açıklamaya göre, kahvenin içeriğinde yer alan yeşil kahve çekirdeklerinde bulunan yüzde 53 oranındaki klorojenik asit doğal yollarla yağ yakımını sağlarken, vücutta yağ oluşumunu önlüyor. İçeriğinde yer alan klorojenik asit, sindirim sırasında karbonhidrat ve glikoz alımını azaltarak kan basıncını ve vücut ağırlığını düşürüyor, bu sayede vücutta diyabet ve yüksek kolesterol riskini azaltıyor.

Marka, piyasaya sunduğu kahveye qnetturkiye.com.tr adresinden ulaşabildiğini belirtti.