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Dünya Kadınlar Festivali ‘Birlikteyiz’ çağrısı ile başladı

Kadınları destekleyerek, kadınların karşılaştığı güçlükleri ve daha eşit bir dünya için ürettikleri çözümleri görünür kılmayı hedefleyen WOW-Dünya Kadınlar Festivali başladı.

Ekonomi 19.03.2022, 18:58
Dünya Kadınlar Festivali ‘Birlikteyiz’ çağrısı ile başladı

Kadınları destekleyerek, kadınların karşılaştığı güçlükleri ve daha eşit bir dünya için ürettikleri çözümleri görünür kılmayı hedefleyen WOW-Dünya Kadınlar Festivali başladı.

Bu yıl, 19-20 Mart tarihlerinde düzenlenen WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, WOW-Dünya Kadınlar Vakfı ve British Council ortaklığında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) desteği ile Müze Gazhane’de başladı.

WOW İstanbul Türkiye Küratörü ve British Council Sanat Direktörü Esra A. Aysun ile festivalin iki gün boyunca sunuculuğunu üstlenecek müzik yazarı İpek Atcan’ın sunumuyla başlayan festivalin açılış konuşmasında WOW Vakfı Kurucusu ve Direktörü Jude Kelly, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough bir araya geldi.

Bu yıl ilk kez İKSV Alt Kat tarafından Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile gerçekleştirilen ve 18-21 yaş arasındaki toplum gönüllüsü gençlerden oluşan WOWsers programı da festival katılımcılarıyla buluştu. Tasarımcı ve sanatçı Pınar Akkurt’un uygulamaya ve ileri dönüşüm prensiplerine dayanarak tasarladığı ‘Çöpler, Kilimler ve Pikseller’ atölyesi, çöplerin nasıl süreçlerden geçtiği, tasarımda motiflerin anlamları, atıkların günlük hayata etkisi ve iş birliğinin gücü gibi alanlara odaklandı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan WOW Vakfı Kurucusu ve Direktörü Jude Kelly, "WOW Festivalleri, katılımcıların bir araya gelerek kadınların hayatını etkileyen önemli meseleleri tartışmalarına imkân sağlayan alanlar oluşturuyor. Şimdiye dek pek çok farklı ülkede üç milyondan fazla insana ulaşmayı başardık. toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın haklarını konuşmak için birlikteyiz. Tüm festival boyunca kadınları dinleyeceğiz ve birbirimizle deneyimlerimizi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan da "Festivalin temsil ettiği değerler ve yaklaşım, İBB olarak bizim de eşitlikçi ve birleştirici yaklaşımımızla birebir örtüşüyor. Bu sebeple, festivalin destekçilerinden olmayı çok önemsiyoruz. İBB’yi kadın kelimesinden uzak bir anlayıştan, kadınları ve kız çocuklarını doğrudan ilgilendiren konuların konuşulduğu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önceliklendirildiği bir noktaya taşıdığımız için çok mutluyuz. Kadının güçlü olmadığı bir toplumda gelişimden söz edemeyiz. Bizleri bir araya getiren ve sahip olduğumuz gücü bize yeniden hatırlatan bu festivalin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough ise "Dünya Kadınlar Festivali’nde birlikteyiz çağrısıyla bir araya geldik. Festivalin başlangıcından bugün geldiği noktaya baktığımızda altı kıtada 30’dan fazla yerde gerçekleşen oldukça kapsamlı ve kapsayıcı bir festival olduğunu görüyoruz. Bu sene ikinci kez hayata geçirdiğimiz festivalde bizleri yalnız bırakmayan ve bu festivali hayata geçirmemizde bize katkı sunarak toplumsal cinsiyet eşitliğini en az bizim kadar önemsediğini hissettiren iş ortaklarımıza ve festivalde yer alan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Festivalin WOW Sesler bölümünde konserler düzenleniyor

WOW Sesler aracılığıyla katılımcıları yeni yeteneklerle buluşturan WOW İstanbul, Beatsbygirlz Turkey Chapter’dan Beril Sarıaltun ve Birleşik Krallık’tan müzisyen ve müzik eğitimcisi Mandy Wigby ile dijital müzik prodüksiyonu ve kent hikayeleri anlatıcılığı hakkında üç haftalık eğitime katılmış 21 genç kadın sanatçıdan seçilen altı müzisyenin canlı performanslarının sergileneceği ‘Benim Şehrim, Benim Sesim’ bölümünü de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Festivalde sivil alanlar, atölye çalışmaları ziyaretçileri bekliyor

WOW İstanbul’un katılımcılı bölümü olan Atölye Çalışmaları, bu yıl da şehirde sürdürdükleri farklı çalışmalar ile alanlarında öne çıkan sivil toplum kuruluşlarını; Sürdürülebilirlik Adımları Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kız Başına, Havle, SPoD, Erişilebilir Her Şey, Kaos GL, Cins Adımlar’ı festival izleyicisi ile buluşturuyor.

Festivalin sivil alan bölümünde otuza yakın sivil toplum kuruluşu, yer alacakları stantlarda hem ürünlerini paylaşabilecek hem de aktivitelerini tanıtabilecekler.

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