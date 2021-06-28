Dünya Kadın Mühendisler Günü’nde mühendis kadınlar bir araya geldi

Zorlu Enerji ve Turkish Women in Renewables and Energy (TWRE), Dünya Kadın Mühendisler Günü’ne özel olarak gerçekleştirilen ‘Enerjisi Hiç Bitmeyen Mühendis Kadınlar’ panelinde alanında uzman kadın mühendisleri ağırladı.

Zorlu Holding’in dünyadaki paydaş temelli dönüşüme yanıt veren ortak sürdürülebilirlik stratejisi olan Akıllı Hayat 2030 odağında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sağlama konusunda proaktif davranan Zorlu Enerji, toplum için yüksek değer oluşturacak etkinliklere imza atıyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yaklaşımıyla iş gücüne eşit katılımı sağlamak amacıyla üzerine düşen tüm sorumlulukları sahiplenen Zorlu Enerji ve Turkish Women in Renewables and Energy (TWRE), Dünya Kadın Mühendisler Günü’ne özel olarak gerçekleştirilen ‘Enerjisi Hiç Bitmeyen Mühendis Kadınlar’ panelinde alanında uzman kadın mühendisleri ağırladı.

İşin uzmanı olur, cinsiyeti olmaz

Dünya Kadın Mühendisler Günü’nün anlamına uygun olarak düzenlenen ‘’Enerjisi Hiç Bitmeyen Mühendis Kadınlar’’ panelinde, kadınların her meslekte uzmanlaşması için desteklenmesinin önemi konuşuldu. Sürdürülebilir bir toplum için ön koşulun ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’’nin sağlanması olduğu ve mesleklerin cinsiyetinin değil, ancak uzmanı olacağına dikkat çekilen panelde; fırsat eşitliği sağlandığında kadınların mühendislik sektörüne getireceği özgün, yenilikçi, cesur ve yenilikçi bakış açısı katılımcılarla paylaşıldı.

Hayatın her alanında ve iş yaşamında ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’’nin desteklenmesi, ve toplumda kadınların güçlendirilmesi yönünde daha fazla aksiyon alınması gerektiğine dikkat çekilen panel, TWRE Kurucusu Sedef Budak moderatörlüğünde, TESAB - CIGRE Women in Engineering Yönetim Kurulu Temsilcisi, Yüksek Mühendis Dilek Gürsu, MÜKAD Mimar Mühendis Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Züleyha Özcan, MÜKAD Mimar Mühendis Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Esma Sarıaslan Divrikli, Akademisyen, Girişimci Dr. Duygu Erten ve Zorlu Enerji Mühendisi Seher Kahraman’ın katılımı ile yapıldı.

“Mühendislik, mesleki ayrımcılığın en fazla görüldüğü sektörlerden biri”

Kadınların işgücü piyasasındaki bugünkü konumlarına birçok mücadelenin neticesinde geldiklerini belirten TWRE Kurucusu Sedef Budak, kadınların mesleki ayrımcılığa en fazla maruz kaldığı sektörlerden birinin mühendislik olduğunu söyledi. Politik, akademik ve özel sektörde güçlü kadın rollerinin, bilim ve mühendislik alanında kadın istihdamını yükselteceğine dikkat çeken TESAB - CIGRE Women in Engineering Yönetim Kurulu Temsilcisi, Yüksek Mühendis Dilek Gürsu, farklı bakış açısına sahip kadın mühendislerin özel şirketlerde ve kamuda desteklenmelerinin ülkemizde güçlü kadın rol modelleri ortaya çıkaracağını belirtti. MÜKAD Mimar Mühendis Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Züleyha Özcan da Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin tüm dünyanın sorunu olduğunu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini dikkate alarak ilerleyen ülkelerin ekonomilerinde ciddi bir büyüme yaşandığını ifade etti. Akademisyen, Girişimci Dr. Duygu Erten ise sektörde mühendisler kadar teknik kadrolara ve kadın teknisyenlere de ihtiyaç olduğunu belirterek, “Çocukların yeteneklerini genç yaşta keşfederek, yapacağımız doğru yönlendirmeyle iyi teknikerler yetiştirmeliyiz. Böylelikle ülkemizin yenilenebilir enerji teknolojilerinde ihtiyaç duyacağı ara eleman istihdamına da katkıda bulunmuş oluruz” dedi.

“Zorlu Enerji olarak fırsat eşitliğini hayata geçirmek için çalışıyoruz”

Panelist olarak yer alan Zorlu Enerji Mühendisi Seher Kahraman Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda Zorlu Enerji’nin, Eşit Bi’Hayat Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yaklaşımı ile şirket içi kadın istihdamını her geçen gün daha da artırdığını paylaşırken, panelin kapanış konuşmasını yapan Zorlu Enerji Kurumsal İletişim Grup Müdürü Funda Küçükosmanoğlu, “Sürdürülebilirliğin temelinde çalışma arkadaşlarımız yer alıyor. Bu nedenle fırsat eşitliğini sadece kadın istihdamı ve kariyer yönetimi alanında değil, işimizin tamamında hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.