banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum!
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum!
Altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar?
Belçika, Paris'i artan vaka sayısı nedeniyle riskli bölge ilan etti
Belçika, Paris'i artan vaka sayısı nedeniyle riskli bölge ilan etti
Süper Lig fikstürü çekildi, işte derbi tarihleri
Süper Lig fikstürü çekildi, işte derbi tarihleri

Dünya genelinde en çok ziyaret edilen 50 seyahat sitesi arasına girdi

İNTERNET VERİ ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRMA SİTESİ SİMİLARWEB VERİLERİNE GÖRE, ONLİNE OTOBÜS VE UÇAK BİLETİ SATIŞ PLATFORMU OBİLET.COM, TÜRKİYE’DE 1’İNCİ, DÜNYADA İSE 20’NCİ EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ULAŞIM-SEYAHAT SİTESİ OLDU. OBİLET, GLOBAL TURİZM VE ULAŞTIRMA KATEGORİSİNDE İSE 47. SIRADA YER ALARAK, DÜNYA GENELİNDE İLK 50'YE GİREN TEK TÜRK İNTERNET SİTESİ OLDU.

Ekonomi 27.08.2020, 10:53
3
Dünya genelinde en çok ziyaret edilen 50 seyahat sitesi arasına girdi

İnternet veri analizi ve karşılaştırma sitesi SimilarWeb verilerine göre, online otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com Türkiye’de 1’inci, dünyada ise 20’nci en çok ziyaret edilen ulaşım-seyahat sitesi oldu. Obilet, global turizm ve ulaştırma kategorisinde ise 47. sırada yer alarak, dünya genelinde ilk 50’ye giren tek Türk internet sitesi oldu.

İnternet sitesi trafik ölçümleme ve analiz servisi SimilarWeb tarafından açıklanan Temmuz 2020 ziyaretçi istatistiklerine göre obilet.com, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen online bilet satış platformu ve en çok ziyaret edilen seyahat sitesi olurken, dünyada da en çok ziyaret edilen 20. seyahat sitesi unvanını kazandı. Temmuz ayında 13.2 milyon ziyaretçiyi karşılayan online bilet platformu obilet, Covid-19’un etkilerine rağmen bu yılın ilk yedi ayında 50 milyon ziyaretçi sınırına yaklaştı. Covid-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan turizm-seyahat-ulaşım sektöründe faaliyet göstermesine rağmen obilet.com bu dönemde ziyaretçi sayısını artırmanın yanı sıra, marka gücünü de pekiştirdi. Ocak-Temmuz döneminde Google’da yapılan markalı aramalarda obilet markasına yönelik aramalar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.6 artış gösterdi. Aynı dönemde Türkiye turizm-seyahat sektöründeki sitelerin toplam marka aramaları ise yüzde 34.5 geriledi.

Elde ettiği trafiğin ve marka gücünün yanı sıra satış rakamlarıyla da dikkat çeken obilet.com, 200’e yakın otobüs firması ile çok sayıda havayolu firmasının biletlerini yılda 200 milyon ziyaretçi ve 4 milyon tekil kullanıcı ile buluşturarak yıllık 10 milyon otobüs ve uçak bileti satış sayısına ulaştı.

Seyahat ve ulaşım kategorisinde dünyada 20’nci sırada

Covid-19 nedeniyle sektörde ziyaretçi sayılarında genel olarak gerileme yaşanmış olmasına rağmen yerli Türk girişimleri ziyaretçi sayılarını artırarak global ölçekteki rakipleriyle rekabet gücünü artırırken, seyahat ve ulaşım kategorisinde obilet.com dünyada 20’nci sıraya yerleşti. Araç kiralama, havayolları siteleri, toplu taşıma ve otel rezervasyon gibi tüm turizm ve ulaşım sitelerinin de dahil edildiği genel turizm ve ulaştırma kategorisinde ise obilet.com 47’nci sırada yer alarak dünya genelinde ilk 50’ye giren tek Türk internet sitesi oldu.

Yılda 10 milyondan fazla bilet satışıyla Türkiye’de sektör lideri

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan obilet.com’un CEO’su Yiğit Gürocak, “İlk günkü girişimcilik tutkumuzu koruyarak çalışmalarımızı daha iyi hale getirmek için çalışıyor ve yenilikçi uygulamalarımıza devam ediyoruz. Yılda 10 milyondan fazla yolculuk bileti satışıyla Türkiye’de sektör lideri olan platformumuz obilet.com’un istikrarlı büyüme çizgisiyle gurur duyuyoruz. Gelecekte de şirketimizin ulusal başarılarını sürdürmesini ve uluslararası alanda öne çıkacak bir noktaya gelmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

Gürocak, şöyle devam etti:

“2020 hedeflerimiz arasında firma portföyümüzü daha da zenginleştirerek Covid-19’un olumsuz etkilerine rağmen yıllık 10 milyon bilet satış rakamına ulaşmak ve bu sayede obilet.com aracılığıyla bilet satış hizmeti sunan firmaların büyümelerine de katkı sunmak bulunuyor.”

obilet.com 2020’de de hız kesmeden büyümeye devam ediyor

2019’un 4’üncü çeyreğinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) aldığı yatırımla büyümeye devam eden obilet.com, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en hızlı büyüyen teknoloji firmalarının belirlendiği ve geçtiğimiz günlerde açıklanan Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2019 listesinde de seyahat sektöründeki diğer firmaları geride bırakarak yüzde 249 büyüme oranıyla Türkiye’nin hem en hızlı büyüyen hem de en büyük otobüs ve uçak bileti satış platformu olmuştu.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2020
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:11
İkindi 16:54
Akşam 19:52
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25