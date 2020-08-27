Dünya genelinde en çok ziyaret edilen 50 seyahat sitesi arasına girdi

İnternet veri analizi ve karşılaştırma sitesi SimilarWeb verilerine göre, online otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com Türkiye’de 1’inci, dünyada ise 20’nci en çok ziyaret edilen ulaşım-seyahat sitesi oldu. Obilet, global turizm ve ulaştırma kategorisinde ise 47. sırada yer alarak, dünya genelinde ilk 50’ye giren tek Türk internet sitesi oldu.

İnternet sitesi trafik ölçümleme ve analiz servisi SimilarWeb tarafından açıklanan Temmuz 2020 ziyaretçi istatistiklerine göre obilet.com, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen online bilet satış platformu ve en çok ziyaret edilen seyahat sitesi olurken, dünyada da en çok ziyaret edilen 20. seyahat sitesi unvanını kazandı. Temmuz ayında 13.2 milyon ziyaretçiyi karşılayan online bilet platformu obilet, Covid-19’un etkilerine rağmen bu yılın ilk yedi ayında 50 milyon ziyaretçi sınırına yaklaştı. Covid-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan turizm-seyahat-ulaşım sektöründe faaliyet göstermesine rağmen obilet.com bu dönemde ziyaretçi sayısını artırmanın yanı sıra, marka gücünü de pekiştirdi. Ocak-Temmuz döneminde Google’da yapılan markalı aramalarda obilet markasına yönelik aramalar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.6 artış gösterdi. Aynı dönemde Türkiye turizm-seyahat sektöründeki sitelerin toplam marka aramaları ise yüzde 34.5 geriledi.

Elde ettiği trafiğin ve marka gücünün yanı sıra satış rakamlarıyla da dikkat çeken obilet.com, 200’e yakın otobüs firması ile çok sayıda havayolu firmasının biletlerini yılda 200 milyon ziyaretçi ve 4 milyon tekil kullanıcı ile buluşturarak yıllık 10 milyon otobüs ve uçak bileti satış sayısına ulaştı.

Seyahat ve ulaşım kategorisinde dünyada 20’nci sırada

Covid-19 nedeniyle sektörde ziyaretçi sayılarında genel olarak gerileme yaşanmış olmasına rağmen yerli Türk girişimleri ziyaretçi sayılarını artırarak global ölçekteki rakipleriyle rekabet gücünü artırırken, seyahat ve ulaşım kategorisinde obilet.com dünyada 20’nci sıraya yerleşti. Araç kiralama, havayolları siteleri, toplu taşıma ve otel rezervasyon gibi tüm turizm ve ulaşım sitelerinin de dahil edildiği genel turizm ve ulaştırma kategorisinde ise obilet.com 47’nci sırada yer alarak dünya genelinde ilk 50’ye giren tek Türk internet sitesi oldu.

Yılda 10 milyondan fazla bilet satışıyla Türkiye’de sektör lideri

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan obilet.com’un CEO’su Yiğit Gürocak, “İlk günkü girişimcilik tutkumuzu koruyarak çalışmalarımızı daha iyi hale getirmek için çalışıyor ve yenilikçi uygulamalarımıza devam ediyoruz. Yılda 10 milyondan fazla yolculuk bileti satışıyla Türkiye’de sektör lideri olan platformumuz obilet.com’un istikrarlı büyüme çizgisiyle gurur duyuyoruz. Gelecekte de şirketimizin ulusal başarılarını sürdürmesini ve uluslararası alanda öne çıkacak bir noktaya gelmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

Gürocak, şöyle devam etti:

“2020 hedeflerimiz arasında firma portföyümüzü daha da zenginleştirerek Covid-19’un olumsuz etkilerine rağmen yıllık 10 milyon bilet satış rakamına ulaşmak ve bu sayede obilet.com aracılığıyla bilet satış hizmeti sunan firmaların büyümelerine de katkı sunmak bulunuyor.”

obilet.com 2020’de de hız kesmeden büyümeye devam ediyor

2019’un 4’üncü çeyreğinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) aldığı yatırımla büyümeye devam eden obilet.com, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en hızlı büyüyen teknoloji firmalarının belirlendiği ve geçtiğimiz günlerde açıklanan Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2019 listesinde de seyahat sektöründeki diğer firmaları geride bırakarak yüzde 249 büyüme oranıyla Türkiye’nin hem en hızlı büyüyen hem de en büyük otobüs ve uçak bileti satış platformu olmuştu.