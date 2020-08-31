banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü
Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü
İstanbul'da yeni düğün tedbirleri yürürlüğe girdi
İstanbul'da yeni düğün tedbirleri yürürlüğe girdi
Hangi otomobiller yeni ÖTV’den ne kadar etkilendi?
Hangi otomobiller yeni ÖTV’den ne kadar etkilendi?
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!

Dünya ekonomilerini etkileyen Korona virüs İscehisar’ı pas geçti

AFYONKARAHİSAR’IN YAKLAŞIK 25 NÜFUSLU İSCEHİSAR İLÇESİ YAPTIĞI DOĞAL TAŞ İHRACATI İLE DÜNYADA ADINDAN SÖZ ETTİRMEYE DEVAM EDERKEN, İLÇENİN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ŞAHİN, 2020’NİN İLK 7 AYINDA İHRACATI 180 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPTIKLARINI KAYDEDEREK, “PANDEMİ DÜNYAYI ETKİLEDİ AMA BİZİM İHRACATIMIZI ETKİLEMEDİ. FABRİKALARIMIZDA ÜRETİM ARTTI, 2 VARDİYA 3 VARDİYALARA ÇIKARILDI, İHRACATTA CİDDİ BİR PATLAMA VAR” DEDİ.

Ekonomi 31.08.2020, 13:10
2
Dünya ekonomilerini etkileyen Korona virüs İscehisar’ı pas geçti

Afyonkarahisar’ın yaklaşık 25 nüfuslu İscehisar ilçesi yaptığı doğal taş ihracatı ile dünyada adından söz ettirmeye devam ederken, ilçenin Belediye Başkanı Ahmet Şahin, 2020’nin ilk 7 ayında ihracatı 180 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını kaydederek, “Pandemi dünyayı etkiledi, ama bizim ihracatımızı etkilemedi. Fabrikalarımızda üretim arttı, 2 vardiya 3 vardiyalara çıkarıldı, ihracatta ciddi bir patlama var” dedi.

Afyonkarahisar merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki İscehisar ilçesi ihracatı ile Türkiye ile birlikte dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. 2019 yılında kentin 360 milyon dolar ihracatının yarısından fazlası nüfusu 25 bine yakın olan bu ilçeden yapıldı. 2020 yılında ise ilk 7 ayda ilçedeki ihracat rakamları 180 milyon doları aştı.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ihracatta noktasında İscehisar’ın sadece Türkiye değil dünya tarafından tanındığını kaydederek, “İscehisar ilçemiz kendi ölçeğinde 25 bin nüfusa sahip bir ilçe olmasına rağmen ihracat noktasında Türkiye’de ve dünyada sayılı ilçelerden biri. Biz ilçe olarak ekonomisi ve ihracatı ile büyük bir ilçeyiz. 2019 yılında Afyonkarahisar’ın ihracatı 360 milyon dolar bunun yüzde 55’i maden sektörünün ihracatı yani İscehisar’ın ihracatı. 2020 yılında ise ilçemizin ihracatı 180 milyon dolar. Normalde İscehisar 2019 yılında 200 milyon dolar ihracat yapmış gibi görünüyor ama birde ihraç kayıtlı kesilen faturalar var, bu ihraç kayıtlı faturalar saydığımız zaman 300 milyon dolara yakın ihracatımız var. İlçemizde küçük büyük 870’e yakın iş yeri ve atölyemiz var” dedi.

“Türkiye ekonomisine geçen yıla oranla daha yüksek noktada katkıda bulunacağız”

Şahin, Korona virüs (Covit-19) pandemesi sürecinde de ilçenin ihracatının devam ettiğini ve adeta bir patlamanın yaşandığını dile getirdi. İscehisar’da mermer üzerine çalışan tesislerin üretimini arttırdığını dile getiren Başkan Şahin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Dünyanın 117 ülkesine ihracat yapıyoruz. Mermerin en küçük parçasını bile değerlendiriyoruz.

2020 yılından umutluyuz. Pandemi dünyayı etkiledi ama bizim ihracatımızı ve çalışmalarımızı etkilemedi. Bu sıkıntılar rağmen fabrikalarımızda üretim arttı, 2 vardiya 3 vardiyalara çıkarıldı. İhracatta ciddi bir patlama var. İnşallah döviz getirisi noktasında Türkiye ekonomisine yıl sonu itibari ile geçen yıla oranla daha yüksek noktada katkıda bulunacağız.”

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 31 Ağustos 2020
İmsak 04:52
Güneş 06:23
Öğle 13:09
İkindi 16:50
Akşam 19:46
Yatsı 21:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25