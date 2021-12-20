Dünya Ekonomik Forumu’na Omicron engeli

İsviçre’nin Davos kentinde Ocak 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Covid-19’un Omciron mutasyonu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İsviçre’nin Davos kentinde 17-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan Dünya Ekonomik Forumu, dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19’un Omciron mutasyonu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Söz konusu toplantı “yaz başında” planlanırken, net bir tarih henüz açıklanmadı.

WEF tarafından yapılan açıklamada, mevcut salgın koşullarının "küresel bir yüz yüze görüşme gerçekleştirmeyi son derece zorlaştırdığı" ifade edilerek, "Toplantının sıkı sağlık protokollerine rağmen Omicron’un bulaşıcılığı ve seyahat ve hareketlilik üzerindeki etkisi ertelemeyi gerekli kıldı" denildi.

WEF, yüz yüze konferans yerine katılımcılara küresel meseleler hakkında sanal görüşmeler yapma fırsatı sunulacağını aktardı.

Dünya Ekonomik Forumu’nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Klaus Schwab, "Yıllık toplantının ertelenmesi, iş dünyasından, hükümetten ve sivil toplumdan liderlerin sanal olarak toplanması yoluyla ilerlemeyi engellemeyecektir" dedi.

Ocak 2021’de Covid-19 nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu ilk kez sanal olarak gerçekleştirilmişti. Ağustos 2021’de forumun yıllık toplantısının Singapur’da gerçekleşmesi planlanmış fakat Covid-19 nedeniyle iptal edilmişti.