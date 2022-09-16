Dünya e-ticaretinin kalbi istanbul’da atacak 34 ülkeden 20 bin kişi katılacak

Davos’u World E-Commerce Forum için geri sayım başladı. Uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF tarafından bu yıl 9’uncu kez düzenlenecek World E-Commerce Forum, 28-30 Eylül tarihleri arasında, İstanbul Wow Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Dünya e-ticaret pastasında 250 milyar dolar pay alan uluslararası aktörleri Türk tedarikçilerle buluşturacak olan etkinlik, 34 ülkeden 20 bine yakın katılımcıyı ağırlayacak. Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere, Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER), E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Kargoist ve Startup Centrum tarafından desteklenen World E-Commerce Forum’un ana iş ortağı META olurken, ana sponsorluğunu ise Türkiye İş Bankası üstlenecek. E-ihracata ivme kazandıracak olan World E-Commerce Forum, e-ihracat yapmak isteyen firmalara, e-ticaret liderleriyle yüz yüze görüşme fırsatı sunacak. Dünya e-ticaretinin kalbinin atacağı etkinlikte, 2.5 milyar dolarlık iş hacmi oluşacak.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK E-TİCARET BULUŞMASI

World E-commerce Forum için İstanbul Point Otel’de düzenlenen basın toplantısına, WORLDEF Başkanı Ömer Nart, ShopiVerse CEO’su Orxan Isayev, Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, ToptanTR Genel Müdür Yardımcısı Hayriye Mumcuoğulları ve PraPazar Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, Avrupa’nın en büyük e-ticaret buluşmasının İstanbul’da gerçekleşeceğini söyledi.

HEDEF 2.5 MİLYAR DOLAR

World E-Commerce Forum’un özellikle e-ihracata ivme kazandıracak bir potansiyel taşıdığının altını çizen Nart, “Türkiye’nin toplam e-ihracatı 2 milyar dolar. Foruma katılacak pazaryerlerinin toplam pazar hacmi ise 250 milyar dolar. Türk üretici ve e-ticaret şirketlerinin yüzde 1 pay aldığı bir senaryoda, 2.5 milyar dolarlık bir pazar payı oluşacak. E-ihracat yapmak isteyen ancak gerekli networkü olmayan ya da yurtdışı bağlantılar kuramayan firmalar, hedef pazarlardaki e-ticaret aktörleri ve profesyonellerle burada yüz yüze görüşme fırsatı bulacak” dedi.

KÜRESEL MERKEZ OLACAK

World E-Commerce Forum’u globalleştirdiklerini anlatan Nart, “Farklı ülkelerden devlet başkanlarını, başbakanları ve bakanları ağırlayacağız. Böylece Türkiye’yi küresel e-ticaret merkezi yapma vizyonuna katkı sağlamış olacağız. Bunun ilk ayağını ise ABD LasVegas’tan başlatıyoruz” ifadelerini kullandı. World E-Commerce Forum-ABD Global Meeting etkinliğinin 2023 yılının Mart ayında LasVegas’ta düzenleneceğini anlatan Nart, burada binden fazla firmanın ağırlanacağını kaydetti. Nart, “Dünya e-ticaret ekosisteminin bütün paydaşları bu etkinlikte buluşacak” şeklinde konuştu.

E-İHRACAT 5 YILDA 6 KAT BÜYÜYECEK

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın pandemi sonrası e-ticaretteki yükselişe dikkat çekti. Ayyarkın konuşmasında “2019 senesinde, yani pandeminin hemen öncesinde e-ticaret küresel anlamda yüzde 15 gibi bir paya sahipti, 2021’e geldiğimiz bu rakam yüzde 21’e yükseldi. Bu yılı da yüzde 22 gibi bir oranla kapatması öngörülüyor. Küresel ekonomik sıkıntılara rağmen sürekli büyüyen ve ivmesini de artıran bir sektörden söz ediyoruz. Türkiye’deki e-ticaretin hızlı büyümesinde e-ihracatın da payı yadsınılamaz. E-ihracat ülkemizde geçen yıl yüzde 1 seviylerinde 1.5 milyar dolarĺık bir seviyesindeydi. Şubat 2022de 2.5 milyar doları gecti. Önümüzdeki dönemde 6 kat daha büyüyebilecek potansiyele sahip. Ülkemize e-ihracatla 10 milyar dolarlık bir gelir getirmek için çalışıyoruz” dedi.

DÜNYADA 8. SIRADA

Türkiye’nin lojistik anlamında çok ciddi avantajlarının bulunduğunu söyleyen ShopiVerse CEO’su OrxanIsayev, ülkemizde üretilen ürünlerin kalite, marka ve imaj sıralamasında dünyada 8. sırada yer aldığını söyledi. Hükümetin açıkladığı e-ticaret ve e-ihracat teşviklerinin ihracatçı için çok değerli olduğuna dikkat çeken Isayev, “Üretim kapasitemiz var ama cesaret ve iletişim kısmında eksiklerimiz söz konusu. World E-commerce Forum sektördeki bu eksiği tamamlayacak”sözleriyle forumun önemine dikakt çekti.

EN ÖNEMLİ DERS E-İHRACAT

PraPazar Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer de, pandeminin e-ticareti çok hızlandırdığını belirterek, “2 milyar adet olan ürün satışı iki yılda iki kata yakın artarak 3 milyar 347 milyon adede çıktı” dedi. Türkiye’nin bu hızlı ivmeyi pratik yapısıyla yakaladığını anlatan Akmermer, “Gerek yazılımı gerekse hızlı entegrasyonuyla dünyadaki ivmeyi çok hızlı bir şekilde yakaladık. Önümüzdeki en önemli ders ise e-ihracat. Bundan pay almamız lazım. E-ihracatta devletin de çok ciddi destekleri var ve bu destekler de sektörün önünü açacak. World E-commerce Forum, bu anlamda Türkiye’de alanında yapılmış en önemli organizasyon” ifadelerini kullandı.

DÜNYA DEĞİŞİM SANCISI ÇEKİYOR

ToptanTR Genel Müdür Yardımcısı Hayriye Mumcuoğulları toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın pandemi sonrasında oluşan zorlu konjonktürde değişim sancıları yaşadığını kaydetti. Şener, “World E-Commerce Forum’da e-ticaret sektörünün fikir liderleri ile yeni küresel düzene göre güncel gelişmeleri, değişimleri, dijitalleşme ile ortaya çıkan yeni problemleri ve çözümlerini konuşacağız. Atılması gereken adımları hep birlikte ele alacağız” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin en büyük online B2B platformlarından biri olduklarını aktaran Şener, “Yıllık 1 milyar TL’lik iş hacmimiz, 60 bin ticari işletme üyemiz ve 500’den fazla iş ortağımız ile sektörde yaşadığımız deneyimleri, ekonomiye yön veren yenilikçi iş modelimizi, yeni dünyadaki rolümüzü, vizyonumuzu, girişimlerimizi ve inovasyonlarımızı diğer liderlerle paylaşacağız” şeklinde konuştu.

DEVLER İSTANBUL’DA BULUŞUYOR

Çin merkezli Aliexpress’ten Avrupa’nın en büyük pazaryeri Zalando’ya, Rusya’nın e-ticaret devi Ozon’dan dünya genelinde 100'den fazla ülkede hizmet veren Letonya merkezli pazaryeri Joom’a, Birleşik Krallık’tan dünyanın her yerindeki perakendecilere çevrimiçi platform sunan Fruugo’dan Polonya Merkezli Allegro ve Çin merkezli Shein’e kadar dünya e-ticaret devlerinin katılacağı World E-Commerce Forum’da, 10’dan fazla global pazaryeri bulunacak. Trendyol, Hepsi Burada, N11.com, Morhipo, Çiçek Sepeti, Brendfoni, Vartabi gibi Türkiye’nin e-ticaret lideri şirketlerinin de katılacağı etkinlikte, çok sayıda global markanın ise temsilcileri yer alacak. Türkiye ve yurt dışından 80’den fazla perakende markasının da katılacağı World E-Commerce Forum’da 40’ın üzerinde e-ticaret ve e-ihracat platformu buluşacak.

40’TAN FAZLA FON

300 B2B masada 150 binden fazla B2B görüşmenin yapılacağı World E-Commerce Forum’da, girişimciler için yeni fırsat kapıları da aralanacak. 40’tan fazla yatırımcı ve fonun, girişimcilerle bir araya geleceği etkinlikte, girişimciler, yatırımcı ve fonların temsilcileri ile birebir görüşme fırsatı yakalayacak. Böylece girişimciler, girişimleri ile ilgili sunum yaparak fon bulma potansiyeli elde edebilecek. Yatırımcı ve fonların, girişimcilerle yapacakları toplantılarda e-ticaret odaklı bir sinerji yakalanacak. “Dünyada ve Türkiye’de E-Ticaretin Gelişimi”, “Teknoloji Yatırımcılığının Geleceği”, “E-Ticarette Müşteri Deneyimi”, “E-Ticarette Hız Kavramı”, “Patronlarla E-Ticaretin Stratejisi”, “Rusya’da E-Ticaret” gibi konu başlıklarının masaya yatırılacağı World E-Commerce Forum’da beş farklı sahnede 200’den fazla konuşmacının tecrübelerini paylaşacak.