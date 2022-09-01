Dünya devi otomobil markalarının parçaları Bursa’dan

Dünya devi otomotiv üreticileri ile geliştirici tedarikçi olarak çalışan Bursalı firma; yıllık 20 milyon adetten fazla akışkan sistem parçası, 4 bin ton kauçuk karışım üretim kapasitesi ile 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Bursa’da 1965 yılından beri hizmet veren Elatek, otomotiv ana sanayine kauçuk hortum, plastik hortum ve sistem parçaları tasarlayıp üretiyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakup Değirmencioğlu, başarı yolculuğunu anlattı.

Elatek elektrikli araçlar için ürünler geliştiriyor

Motor Soğutma Sistemleri, Hava Tahliye Sistemleri, Hava Emiş Sistemleri, DPF Sistemleri, SCR Sistemleri ve Formlu Enjeksiyon ürünler başta olmak üzere üretim yaptıklarını aktaran Değirmencioğlu, “Son 3 yıldan fazla süredir elektrikli araçlar için yeni ürünler geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Özelikle elektrik motorlarının soğutma sistemleri ve batarya soğutma sistemleri için geliştirici tedarikçi olmaya devam ediyoruz. Hybrid, Plug-in ve BEV araçlar için halı hazırda birçok otomotiv üreticisi firmalara çözümlerimiz var.” ifadelerini kullandı.

30’a yakın ülkeye ihracat

30’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Değirmencioğlu, “Bunların büyük bir çoğunluğunu Avrupa ülkeleri oluştururken, yeni projelerimizle birlikte Amerika, Meksika ve bazı Orta Doğu ülkelerine de ihracat yapmaya başladık. Üretim gamımız ve bulunduğumuz sektör itibariyle ithalata çok bağlı bir firmayız. Bu bağlılığımızı yapmış olduğumuz %50 e yakın direk ihracatla ve otomotiv üreticileri üzerinden gerçekleşen dolaylı ihracatla ülke ekonomisine ciddi bir katkı veriyoruz" diye konuştu.

Dünyanın önde gelen birçok otomobil markasıyla işbirliği gerçekleştiren Elatek’in önemli referanslarından bahseden Değirmencioğlu, “ VW Group firmaları (Audi, Bentley, Porsche, Seat, Skoda, Lamborghini, MAN, Volkswagen), Stellantis Group, Reno, Ferrari, Tesla, Ford, Toyota, Mercedes, Mclaren, Otokar, Isuzu gibi birçok büyük otomobil markasıyla direk ve dolaylı olarak işbirliği yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.