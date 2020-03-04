Dünya Bankası’ndan koronaya 12 milyar dolarlık yardım

Dünya Bankası, corona virüsü salgının yayılmasının önüne geçmek amacıyla ayırdığını açıkladığı 12 milyar dolarlık kaynağın, öncelikle en yoksul ve en çok risk altındaki ülkelere aktarılacağını açıkladı.

Acil yardım paketinin içinde düşük maliyetli krediler, hibeler ve teknik yardım bulunuyor.

Söz konusu yardım, ülkelerin kamu sağlığı kapasitelerinin iyileştirilmesini, aynı zamanda salgının ekonomik etkisini azaltmak için özel sektörle birlikte çalışılmasını öngörüyor.

Dünya Bankası’nın bu adımı, ekonomik faaliyette salgın kaynaklı yavaşlamanın küresel ekonomiyi resesyona (durgunluk) sürükleyebileceği yönünde artan uyarıların ardından geldi.

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, “Salgının yayılmasını sınırlamaya çalışıyoruz” dedi.

12 milyar dolarlık kaynağın yarısının Uluslararası Finans Kurumu’ndan geldiği belirtildi.