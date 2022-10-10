Dünya Bankası yeni Türkiye ülke direktörü belli oldu

Dünya Bankası’nın yeni Türkiye Ülke Direktörü J. Humberto Lpez oldu.

Dünya Bankası yeni Türkiye ülke direktörünü açıkladı. Buna göre, J. Humberto Lpez kısa süre önce üç yıllık görev süresini tamamlayan Auguste T. Kouamé’nin yerine göreve getirildi. İspanya vatandaşı olan Lpez, Türkiye’nin kalkınma gündeminin ilerletilmesinde Türkiye Hükümeti’ne destek sağlayan Dünya Bankası Programına ve Portföyüne liderlik yapacak.