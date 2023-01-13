Dünya Bankası Başekonomisti Ayhan Köse: Dünya ekonomisi bıçak sırtında

Dünya Bankası Başekonomisti ve Beklentiler Grubu Direktörü Ayhan Köse, dünya ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini ve küresel büyümenin yüzde 1,7 olmasını beklediklerini açıkladı. Köse, bu büyüme oranının geçtiğimiz 30 yıldaki 3. en düşük büyüme oranı olduğunu belirtirken, daha düşük büyüme oranlarını 2009 ve 2020 yıllarında yaşadıklarını hatırlattı.

Köse, dünyanın birçok ülkesinde büyüme tahminlerini düşürdüklerini belirterek, gelişmiş ülkelerde hemen hemen hepsinde daha düşük büyüme oranı beklediklerini söyledi. Köse, ABD büyüme oranı yüzde 0,5 olmasını beklediklerini ve son 50 yılda ABD ekonomisinin daralma yılları dışındaki en düşük büyüme oranı bu yıl göreceklerinin altını çizdi.

"Enflasyonda gerileme bekleniyor"

Köse, Avrupa'da enerji bulma ile ilgili sorunlarla beraber enflasyonu yüksek seviyede seyreden Avrupa'da büyüme olmayacağını ve büyüme oranın yüzde 0 olacağını düşündüklerini söyledi.

Çin'den ikinci yarıda daha iyi haberler beklediklerini söyleyen Köse, Çin’in bu yılki büyüme oranını yüzde 1 aşağıyı çektiklerini ve büyüme oranının yüzde 4,3 olmasını beklediklerini söyledi.

Köse, bu yıl enflasyonda geçen yıla göre dünyada düşme beklediklerini ve geçen yıl küresel yıllık enflasyon oranının yüzde 7,6’dan bu yıl yüzde 5,2 düşmesini umduklarını söyledi.

“Stagflasyon riski geçen 8 aya göre daha düşük”

Köse, geçtiğimiz 8 ay boyunca büyük ülkelerin merkez bankalarının çok hızlı şekilde politika faizlerini yükselttiklerini ve bunun amacının da fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirtti.

Başekonomist Köse, stagflasyon riskini ortadan kaldırmak için enflasyonu, hedef seviyeleri indirmek, büyüme ortalamasını yukarı çekmek gerektiğini dile getirerek, merkez bankalarının ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Köse, stagflasyon riskinin geçen 8 aya göre daha düşük olduğunu ancak hâlâ dünya ekonomisinin birçok şoka karşı korunmak durumunda olduğunun da altını çizdi.

"Güven sağlayıcı politikalar gerekiyor"

Köse, Ukrayna savaşının dünya ekonomisine etkisini iki kolda değerlendirmek gerektiğini belirterek, birincisinin savaşın getirdiği belirsizlik ile istikrardan bahsetmenin zor olduğunu söyledi. İkincisinin de, emtia piyasalarında oynaklık olduğunu ve savaşın başlaması ile özellikle gıda ve enerji fiyatlarında artışlar olduğunu hatırlattı.

Köse, önümüzdeki 6 ay boyunca bu belirsizlikle birlikte enflasyonun yüksek olacağı ortamda, politika yapıcıların çok ciddi şekilde belirsizliği düşürecek orta dönemde güven sağlayacak politika uygulaması gerektiğini söyledi.

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