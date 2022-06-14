Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte gelinlikçilere rağbet arttı

Korona virüs pandemisi nedeniyle ertelenen düğünler, yaz sezonu ile birlikte başlarken, gelin adayları da gelinlikçilere akın ettiler.

Korona virüs pandemisi nedeniyle yasaklanan birçok organizasyonlardan biri de düğünler olmuştu. Yasakların kalkması ve yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte düğün yapacak olan genç kızlar gösterişli gelinliklere ilgi gösterirken, siparişleri yetiştirmeye çalışan gelinlik ve moda evleri ise yaşanan yoğunluktan memnun. 16 yıldır gelinlik ve moda sektöründe çalıştığını ifade eden İz Gelinlik işletmecisi İshak Bakan, pandeminin Türkiye’ye gelmesinden 7 gün önce işletmesini kurduğunu ifade ederek, “İşyerimizi açtıktan 7 gün sonra pandeminin gelmesi ile birlikte kapattık ve bu yaklaşık iki sene sürdü. Ama şuanda bir sezonda olması gerekenin 5 katı var. 5 katını şuanda yaşıyoruz. Gelen insanlar bir gelinliği iki ya da üç defa giyiyorlar ve durmadan bir akış var. Gelinlikler ve tacı, duvağı, çiçeği, kınalısı gibi aksesuarların sürekli Van’a bir akışı söz konusudur” dedi.

Van’da gelinliklere olan rağbetin diğer illere göre çok daha fazla olduğunun altını çizen Bakan, “Bizim Pendik, Nişantaşı ve Bursa’da da işletmelerimiz var ama Van’ın oraların 5 katı fazla giriş çıkışı var. Vatandaşlar bizi tercih ediyor. Bizdeki kalitenin yanında çalışanlarımızın güler yüzü ve hizmeti, vatandaşların bizi tercih etmesine neden oluyor. Bizler kurumsal olarak elimizden ne gelirse insanlarımıza vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gelinlik fiyatlarının 5 bin TL’den başlayıp 20 bin TL’ye kadar çıkabildiğini belirten Bakan, “Vatandaşlarımızın ekonomi durumunu göz önünde bulundurarak, Bursa’da sattığımız bir gelinliği burada yarı fiyatına veriyoruz. Amacımız buradaki insanlar da alabilsin, kızlarımız giysin istiyoruz. Bazen buraya gelen hanımefendiler 10 bin liralık bir gelinliği giymek istiyorlar fakat maddi durumundan dolayı giyemiyor. İşte biz buradan hiçbir zaman o kızımızı boş çıkarmıyoruz. Zararına bile olsa ona o gelinliği giydiriyoruz ve gönderiyoruz. Buradan genç kızlarımıza mesajımız. İz Gelinliğe gelin. Hayalinizi bir gerçekleştirelim” diye konuştu.

Şuanda genç kızların en çok prenses modeline rağbet gösterdiğini de sözlerine ekleyen Bakan, gelinlikleri Türkiye’nin 81 iline gönderebildiklerini söyledi. Bakan “Prenses modeli doğu kültürüne yakın olduğu için daha çok tercih ediliyor. Biz buradan Hakkari ve Yüksekova başta olmak üzere Türkiye’nin 81 iline gönderebiliyoruz. Vatandaşlarımız ölçülerini ve hangi modeli istediklerini bize gönderiyorlar. Bizlerde o modeli istediği ölçülerde yapıp gönderiyoruz” ifadelerine yer verdi.