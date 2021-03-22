banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar kuru ne kadar oldu?
Dolar kuru ne kadar oldu?
Dolara neler oluyor?
Dolara neler oluyor?
Bir daha bu hakemi Beşiktaş maçında görmek istemiyoruz!
Bir daha bu hakemi Beşiktaş maçında görmek istemiyoruz!
Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

Düğün salonları müşteri kapasitesinin yüzde 50’ye çıkarılmasını istiyor

Korona virüs önlemleri doğrultusunda, düğün salonlarında 50 kişi ile 1 saat hizmet verilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayserili Düğün salonu işletmecisi Ömür Eren, kapasitenin yüzde 50’ye çıkarılmasını istediklerini belirterek, “Bizler bütün önlemlerimizle salonlarımızı açmaya hazırız” dedi.

Ekonomi 22.03.2021, 09:22
2
Düğün salonları müşteri kapasitesinin yüzde 50’ye çıkarılmasını istiyor

Korona virüs önlemleri doğrultusunda, düğün salonlarında 50 kişi ile 1 saat hizmet verilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayserili Düğün salonu işletmecisi Ömür Eren, kapasitenin yüzde 50’ye çıkarılmasını istediklerini belirterek, “Bizler bütün önlemlerimizle salonlarımızı açmaya hazırız” dedi.

Gelen kısıtlamalardan dolayı müşterilerle ödeme noktasında sorun yaşadıklarını söyleyen Ömür Eren, “Pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerden biride organizasyon ve düğün salonu sektörleridir. Bizim sektörümüzde en çok geçen yıl Temmuz ayının başı itibari ile düğün salonlarının açılıp, daha sonra Ağustos ayının sonlarına doğru yeme-içme yasağının gelmesi ve organizasyonların 1 saate düşürülüp, aynı zamanda da kına, nişan, sünnetlere yasak gelmesi ile birlikte biz misafirlerimizle çok büyük sıkıntılar yaşadık. Çünkü bizim sektörümüz, çok önceden tarih belirlenip, kaparo verilerek o gün için rezervasyon alınması ile işimizi yürüten bir sektör. Yani biz, gün satarak günün içinde de 3 saatimizi rezerve eden işletmeleriz. Temmuz ve Ağustos aylarında açıldık. Bu tarihlerden önce aldığımız rezervasyonlarımızı gerçekleştirdik ama Ağustos ayının sonlarına doğru gelen 1 saat kısıtlaması ile birlikte kaparosunu aldığımız müşterilerin, kaparolarını iade etmek gibi durumlarla karşı karşıya kaldık. Bu en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi oldu. Ayrıca bize büyük sıkıntıları yaşatan durumlardan biri de müşterilerin, “Ben bu kadar paraya anlaştım. 1 saat için bu kadar para mı ödeyeceğim? Yeme-içmede yok. Daha az ödememiz lazım” diyen müşterilerimiz oldu. Hatta anlaşılan ücretin yarısını teklif eden müşterilerimiz oldu” dedi. Ömür Eren, kapasitenin arttırılmasını ve salonlar olarak önlemler ile yarı kapasitede hizmet verebilecek imkanları olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti;

“2021 yılına girdik. İnşallah pandemi sürecinin aşılama ile birlikte daha da rahatlayacağını düşünüyoruz. Şuan için 50 kişi ve 1 saat sınırlamamız, bizim işletmelerimiz açık ya da kapalı olmasının bir farkı olmadığı anlamına geliyor. Bu şekilde 50 kişi ve 1 saat sınırlaması nedeni ile müşterilerimiz, çiftlerimiz gelip anlaşma yapmakta çekingen davranıyorlar. Çünkü 1 saat sınırlamasında yetişemezsek diye korkuyorlar. Yine aynı zamanda ramazandan sonra yine kınalara, nişanlara yasak gelirse diye korkarak, kaparo vermekten korkuyorlar. 50 kişi ile 1 saatte şuanda biz hiçbir şekilde müşteri kabul edemiyoruz. Yani müşterilerimiz gelip, gün alıp rezervasyon yapmıyorlar. Bizim en büyük beklentimiz, yarı kapasite ile HES kodu ile maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek organizasyonlarımızı yapmak. Bize misafirlerimiz geldiğinde 500 kişilik, bin kişilik, bin 500 kişilik yerlerde yarı kapasite olarak çalışabilirsiniz dendiği zaman bunu çok rahatlıkla masa ve sandalye mesafelerimizi ayarlayarak yapabilecek imkanımız var. Biz sürelerin 1 saatten,2 ve ya 2 buçuk saate uzatılmasını istiyoruz.”
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 29 64
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 30 59
4. Trabzonspor 30 55
5. Alanyaspor 30 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 30 39
12. Konyaspor 29 36
13. Rizespor 29 34
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Başakşehir 30 30
18. Ankaragücü 29 29
19. Erzurumspor 30 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 29 25
Takımlar O P
1. Giresunspor 27 56
2. Samsunspor 27 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 27 46
8. Tuzlaspor 27 41
9. Bursaspor 27 40
10. Bandırmaspor 27 38
11. Ümraniye 27 37
12. Boluspor 27 32
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 27 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 27 25
17. Ankaraspor 27 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 29 49
6. Tottenham 29 48
7. Liverpool 29 46
8. Everton 28 46
9. Arsenal 29 42
10. Aston Villa 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 29 32
17. Newcastle 29 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 28 66
2. Barcelona 28 62
3. Real Madrid 28 60
4. Sevilla 28 55
5. Real Sociedad 28 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 28 43
8. Granada 28 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 28 34
12. Valencia 28 33
13. Osasuna 28 30
14. Getafe 28 29
15. Cádiz 28 29
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 28 25
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 28 23
20. Huesca 28 21