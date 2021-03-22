Düğün salonları müşteri kapasitesinin yüzde 50'ye çıkarılmasını istiyor

Gelen kısıtlamalardan dolayı müşterilerle ödeme noktasında sorun yaşadıklarını söyleyen Ömür Eren, “Pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerden biride organizasyon ve düğün salonu sektörleridir. Bizim sektörümüzde en çok geçen yıl Temmuz ayının başı itibari ile düğün salonlarının açılıp, daha sonra Ağustos ayının sonlarına doğru yeme-içme yasağının gelmesi ve organizasyonların 1 saate düşürülüp, aynı zamanda da kına, nişan, sünnetlere yasak gelmesi ile birlikte biz misafirlerimizle çok büyük sıkıntılar yaşadık. Çünkü bizim sektörümüz, çok önceden tarih belirlenip, kaparo verilerek o gün için rezervasyon alınması ile işimizi yürüten bir sektör. Yani biz, gün satarak günün içinde de 3 saatimizi rezerve eden işletmeleriz. Temmuz ve Ağustos aylarında açıldık. Bu tarihlerden önce aldığımız rezervasyonlarımızı gerçekleştirdik ama Ağustos ayının sonlarına doğru gelen 1 saat kısıtlaması ile birlikte kaparosunu aldığımız müşterilerin, kaparolarını iade etmek gibi durumlarla karşı karşıya kaldık. Bu en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi oldu. Ayrıca bize büyük sıkıntıları yaşatan durumlardan biri de müşterilerin, “Ben bu kadar paraya anlaştım. 1 saat için bu kadar para mı ödeyeceğim? Yeme-içmede yok. Daha az ödememiz lazım” diyen müşterilerimiz oldu. Hatta anlaşılan ücretin yarısını teklif eden müşterilerimiz oldu” dedi. Ömür Eren, kapasitenin arttırılmasını ve salonlar olarak önlemler ile yarı kapasitede hizmet verebilecek imkanları olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti;

“2021 yılına girdik. İnşallah pandemi sürecinin aşılama ile birlikte daha da rahatlayacağını düşünüyoruz. Şuan için 50 kişi ve 1 saat sınırlamamız, bizim işletmelerimiz açık ya da kapalı olmasının bir farkı olmadığı anlamına geliyor. Bu şekilde 50 kişi ve 1 saat sınırlaması nedeni ile müşterilerimiz, çiftlerimiz gelip anlaşma yapmakta çekingen davranıyorlar. Çünkü 1 saat sınırlamasında yetişemezsek diye korkuyorlar. Yine aynı zamanda ramazandan sonra yine kınalara, nişanlara yasak gelirse diye korkarak, kaparo vermekten korkuyorlar. 50 kişi ile 1 saatte şuanda biz hiçbir şekilde müşteri kabul edemiyoruz. Yani müşterilerimiz gelip, gün alıp rezervasyon yapmıyorlar. Bizim en büyük beklentimiz, yarı kapasite ile HES kodu ile maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek organizasyonlarımızı yapmak. Bize misafirlerimiz geldiğinde 500 kişilik, bin kişilik, bin 500 kişilik yerlerde yarı kapasite olarak çalışabilirsiniz dendiği zaman bunu çok rahatlıkla masa ve sandalye mesafelerimizi ayarlayarak yapabilecek imkanımız var. Biz sürelerin 1 saatten,2 ve ya 2 buçuk saate uzatılmasını istiyoruz.”