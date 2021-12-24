banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Mame Thiam milli takım kadrosunda
Mame Thiam milli takım kadrosunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomistlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomistlerle buluştu
Hafta sonu hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?
Hafta sonu hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?
İkinci el araç fiyatlarına indirim yolda!
İkinci el araç fiyatlarına indirim yolda!

Düğün hazırlığı yapanlar 8 ayar altına hücum ediyor!

Döviz ve altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte düğün hazırlığı yapanlar maliyetleri azaltmak için 8 ayar altın takıları satın alıyor.

Ekonomi 24.12.2021, 16:23
Düğün hazırlığı yapanlar 8 ayar altına hücum ediyor!

Evlilik hazırlığı yapan çiftler, düğün için istedikleri model ve ağırlıktaki altın takıları daha düşük bir maliyetle alabiliyor. Kuyumcu vitrinlerinde yerini alan ve artık alternatif takı olmaktan çıkan 8 ayar altın, bütçesini verimli kullanmak isteyen bazı çiftlerin önceliği oluyor. 8 ayar altın takılar özel kaplama formülleri ve ömür boyu garanti belgeleriyle satışa sunuluyor.

Kapalıçarşı bölgesinde iş yeri bulunan kuyumcu Kadir Kantarcı, AA muhabirine, Türkiye'de bir dönem "yokluk" göstergesi olarak gösterilmeye çalışılan 8 ayar altının Avrupa'da yıllardır kabul gördüğünü ve kendilerinin de uzun zamandan beri Avrupa ülkelerine toptan 8 ayar altın ihracatı yaptıklarını söyledi.

Altın piyasasındaki hareketlilik ve alım gücünün azalması dolayısıyla ülkede bu alanda oluşan boşluğu doldurmak için Ar-Ge çalışması başlattıklarını, ardından da iki yıl önce tamamı 8 ayar altın takılardan oluşan iş yerini açtıklarını anlatan Kantarcı, "8 ayarı Türkiye'de toptan olarak ilk yapanlardan biriyiz. Önceleri alternatif takı olarak tercih ediliyordu, şimdi vatandaş cebindeki parayla 14 ayara, 22 ayara kıyasla iki tane ürün alabiliyor. Ya da kendi bütçesine göre en azından beğendiği bir şeyi alıyor. Çünkü 14 ayarla arasında aşağı yukarı yüzde 40'lık bir fiyat farkı var." dedi.

Günümüz teknolojisiyle 8 ayarı her ürüne uygulayabildiklerini ancak kendilerinin sarrafiye grubu ve bilezik dışındaki takıların satışını yaptıklarını belirten Kantarcı, "Günümüz teknolojisiyle 8 ayarın görüntüsü aynı 22 ayar, 14 ayar gibi istenilen renkte, istenilen kalitede yapılabiliyor. Garantili ürünler zaten, memnuniyetle alıp kullanabiliyorlar. Hem ev ekonomisine katkısı oluyor, hem de vatandaş istediği ürünü alabiliyor, aklı diğer ürünlerde kalmıyor." ifadesini kullandı.

 '30 BİN LİRAYA ALACAĞI ÜRÜNÜ 10 BİN LİRAYA ALMIŞ OLUYOR'
Kantarcı, altının ayarı ne olursa olsun işçilik bedelinin aynı olduğunu vurgularken, "Yatırım açısından hiçbirinin diğerinden farkı yok. 8 ayarda alsa aynı işçiliği ödüyor, 14 ayar da alsa aynı işçiliği ödüyor. Ne oluyor, 30 bin liraya alacağı ürünü 10 bin liraya almış oluyor. İsterse 30 bin liraya bir ürün değil de üç ürün almış oluyor." değerlendirmesini yaptı.

 Kantarcı, piyasadaki hareketlilik sebebiyle 8 ayar altın tasarımlarının yurt dışından olduğu kadar yurt içinden de yoğun talep gördüğünü, bu süreçte yüklü sipariş aldıklarının altını çizdi.

Piyasadaki belirsizliği ortadan kaldırdığına, bu durumun evlenecek çiftleri için fırsat olduğuna dikkati çeken Kantarcı, "Evlenecek arkadaşlara bu konsepte şöyle bir şey sağlıyoruz aslında, altın alışverişi için ortalama 30-40 bin lira ayıran bir vatandaş 8 ayarda bunun yarısına alışverişini yapabiliyor. Geri kalan yarısıyla da yine kendi düğün alışverişine devam ediyor. Haliyle parasının yarısı cebinde kalmış oluyor. Aynı ürün grubunu, aynı takıyı alıyor ama aşağı yukarı yarı fiyatına alıyor." dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8