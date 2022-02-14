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Dubai’ye ihracat çıkarması

2022’nin ilk ticaret heyetini fiziki olarak Birleşik Arap Emir-likleri’ne düzenleyen TİM, tüm sektörlerden Türkiye’nin önde gelen ihracatçılardan oluşan heyet üyeleri ile Türkiye ile BAE arasında yeni iş birlikleri ve satışlar için fırsatlar doğuracak, ihracat rakamlarını artıracak temaslarda bulunuyor.

Ekonomi 14.02.2022, 14:16
Dubai’ye ihracat çıkarması

2022’nin ilk ticaret heyetini fiziki olarak Birleşik Arap Emir-likleri’ne düzenleyen TİM, tüm sektörlerden Türkiye’nin önde gelen ihracatçılardan oluşan heyet üyeleri ile Türkiye ile BAE arasında yeni iş birlikleri ve satışlar için fırsatlar doğuracak, ihracat rakamlarını artıracak temaslarda bulunuyor.

100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2022 yılının ilk fiziki hey-etini Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde gerçekleştirdi. TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi döneminin başından bu yana, 73 ülkede 105 ticaret heyeti gerçekleştirildiğini belirterek “2022 yılı için hedef olan 250 milyar doalar ihracatı gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ülke ticaret hedefleri bu bakımdan son derece önemli. Türk ihracatcısı olarak dünyada gidilmedik ülke ayak, basılmadık toprak bırakmayacağız” dedi.

22 sektörden 39 birlik temsilcisi ve 50 firma temsilcinin bulunduğu Dubai Ticaret Heyeti programında açılış konuşmasını yapan TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu “Bölgenin iki önemli aktörü olarak Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri, son dönemde ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerde önemli gelişmeler kaydetti. İlişkilerin gelişmesi; ihracat ailesi olarak bizler adına da oldukça memnuniyet verici” dedi. Ayrıca 15 Şubat günü, Dubai Expo 2022 kapsamında, açılışını gerçekleştireceği Birleşik Arap Emirlikleri’ne iki günlük resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Dubai’de bulunan dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa’ya, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı ve Türkçe “Hoş geldiniz” yazısı yansıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE’ye gerçekleştreceği resmi temasların ardından Dubai’de Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"de, açılışını yapacağı Türkiye Milli Günü’nde, Türkiye’nin sergi alanını gezecek. Cumgurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın temaslarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve TİM Başkanı İsmail Gülle eşlik etti.

Dubai’de yapılan Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret Heyeti ve ikili görüşmeler toplantısı 50 Türk şirketi ile 300’ü aşkın BAE firması arasında gerçekleştirildi. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Yönetim Kurulu, Birlik Başkanları ile BAE Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Genel Sekreteri Humaid Mohamed Ben Salem, Dubai Ticaret Odası Başkanı Hamad Buamim, Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç’ın katıldığı açılış merasiminin ardından heyette bulunan 50 Türk ve 300 BAE şirketleri arasında ikili ve yuvarlak masa görüşmeleri gerçekleştirildi.

BAE’ye ihracat 5,5 milyar dolara ulaştı

Birleşik Arap Emirlikleri; Ticaret, turizm, eğitim ve hizmet sektörlerinde yapılan yatırımlarla bugün çok güçlü bir yapıya kavuşmuş durumda. Bölgenin iki önemli aktörü olarak Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri, son dönemde ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerde önemli gelişmeler kaydetti. Henüz geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 10 ayrı anlaşma imzalandı. Bu bağlamda iki ülke enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım gibi çeşitli alanlarda iş birliklerini geliştirebilecekleri çok değerli bir fırsat zeminine kavuşmuş oldu. 2021 yılında, Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatı, yüzde 94 artışla 5,5 milyar dolara ulaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye’den ithal edebileceği 317 ürün tespit edildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin gerçekleştirdiği çalışmaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türki-ye’den mevcut durumda ithal etmediği ancak ithal edebileceği 317 ürün tespit edildi. Bu ürünlerde Birleşik Arap Emirlikleri’nin ithalatına bakıldığında, söz konusu ürünlerde 10,5 milyar doları aşkın ithalatı bulunuyor. Ancak 317 üründe, BAE’nin Türkiye’den hiç ithalatı bulunmuyor. Ayrıca, yine bu 317 ürün içerisinde 45 üründe Türkiye ciddi bir rekabet avantajına sahip. Sadece bu 45 üründe dahi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 400 milyon doları aşkın ithalatı bulunuyor.

2021 yılında BAE’ye en çok ihracat gerçekleştiren sektörler

Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne olan ihracatında sektörel bazda en çok ihracat gerçekleştiren sektörler 1,2 milyar dolar ile mücevher:

201 milyon dolar ile kimyevi maddeler, 185 milyon dolarla hazır giyim olarak görüldü.

73 ülkede 105 ticaret heyeti gerçekleştirildi

61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) pandemiye rağmen karşılıklı ticareti geliştirmek noktasında kararlığını gösteriyor. TİM, pandemi döneminin başından bu yana, 73 ülkede 105 ticaret heyeti gerçekleştirdi. Bu dönemde TİM, Birleşik Arap Emirlikleri’ne 5, Körfez Bölgesi’ne ise toplamda 9 ticaret heyeti gerçekleştirdi.

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