Dubai Finans Teknolojileri Zirvesi mayıs ayında gerçekleşecek

Dubai, Uluslararası Finans Merkezi Küresel Finans Teknolojileri zirvesine ev sahipliği yapacak. Dubai Finans Teknolojileri Zirvesi 8 ve 9 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) tarafından düzenlenecek olan Dubai Finans Teknolojileri Zirvesi 8 ve 9 Mayıs 2023 tarihlerinde Dubai’de gerçekleştirilecek. Etkinlikte, sektördeki önemli isimlerden bazıları sunumlar yaparak sektörün karşı karşıya olduğu zorluklarla ilgili fikirlerini paylaşacak ve finans teknolojilerinin insanlar, şirketler ve ekonomiler üzerindeki etkisini en üst seviyeye çıkarma fırsatlarından bahsedecek.

Yapılan açıklamaya göre, Bölgede Finans Teknolojisi ve İnovasyon işletmelerinin en yoğun biçimde yer aldığı DIFC, 2021 itibariyle 135,9 milyar doları aşkın olan değeriyle küresel Finans Teknolojileri pazarının en parlak büyüme noktalarından biri. Küresel pazarın 2022-2027 arasında yüzde 11,9’luk yıllık bileşik büyüme oranıyla 2027 yılına gelindiğinde 266.9 milyar doların üzerinde bir değere ulaşması bekleniyor.

Etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan DIFC Valisi Essa Kazim, "Dubai Finans Teknolojileri Zirvesi küresel finans sektörü ve Küresel Ekonomide Finans Teknolojileri için yeni bir üstel büyüme aşamasının ortaya çıkmasına yardımcı olacak fikirler, bilgiler ve bakış açılarını bir araya getirecek. DIFC, finans sektörünün dijital gelişimini daha da teşvik etmek için dünyanın dört bir yanından bankalar, finans uzmanları ve düzenleyicileri bir araya getirmek üzere zirvenin sağladığı platformdan yararlanacak. DIFC’de sektörün simasını değiştiren ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkıda bulunan 600’den fazla Finans Teknolojisi ve inovasyon firmasına zaten sahibiz. DIFC’deki Finans Teknolojileri topluluğunun bu yılın ilk yarısında gördüğü yüzde 23’lük büyüme, dünyanın dört bir yanından finansal şirketlere sunduğumuz dinamik büyüme dostu platformun bir kanıtı" şeklinde konuştu.