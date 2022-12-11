DTÖ, Türk çeliğine ilave vergi uygulayan ABD’yi haksız buldu

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerden çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğini açıkladı.

Dünya Ticaret Örgütü, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerden çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan ek gümrük vergisi tarifelerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğini açıkladı. DTÖ, Trump’ın söz konusu vergileri "ulusal güvenlik endişeleri" iddialarını öne sürerek uygulaması karşısında ABD’nin iddialarının gerçekçi olmadığını belirterek, ilave vergilerin "savaş veya başka bir acil durum anında" gelmediğini aktardı.

DTÖ Uyuşmazlık Çözümü Paneli, Trump’ın 2018’de çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergilerine Türkiye, Çin, Norveç ve İsviçre tarafından itiraz edilmesinin ardından ABD’yi haksız buldu. Rusya ve Hindistan’ın vergilere itiraz kararı ise henüz belirsizliğini koruyor.

DTÖ tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin ticaret politikasını uyumlu hale getirmesi gerektiğinin altı çizildi. DTÖ, eğer ABD karara uymazsa şikayette bulunan ülkelerin DTÖ kurallarınca ABD’ye misilleme tarifeleri uygulama hakkına sahip olduğunu belirtirken, ABD’nin ise karara itiraz edebileceğini bildirdi.

ABD vergilerin arkasında durdu

DTÖ’nün kararı karşısında ABD yönetimi ise kararı şiddetle kınadığını ve Trump’ın getirdiği vergileri kaldırmayacağını belirtti. DTÖ’nün üyelerinin ulusal güvenlik kararlarını sorgulama yetkisine sahip olmadığını belirten ABD Ticaret Temsilcisi Yardımcısı Adam Hodge, "Biden yönetimi, çelik ve alüminyum endüstrilerimizin uzun vadeli olmasını sağlayarak ABD ulusal güvenliğini korumaya kararlıdır. ABD, 70 yılı aşkın bir süredir ulusal güvenlik konularının DTÖ ihtilaflarının çözümünde gözden geçirilemeyeceği ve DTÖ’nün. bir DTÖ üyesinin geniş bir yelpazede yanıt verme yeteneğini ikinci sorgulama yetkisine sahip olmadığı konusunda açık olmuştur. ABD, temel güvenliği konusunda karar vermeyi DTÖ panellerine bırakmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2018’de dünyanın dört bir yanından çelik ve alüminyum ithalatını kısıtlamak için ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle ABD’nin çelik ithalatına ilave vergi uygulamasına karar vermişti. Söz konusu kararın DTÖ kurallarına aykırı olduğunu belirten Türkiye, Çin, Norveç, İsviçre, Hindistan ve Rusya. kararı DTÖ’ye taşıyarak ABD’yi şikayet etmişti. ABD, vergileri artırma kararını DTÖ’nün Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması’nın bir maddesinde belirtilen "ülkelerin savaş veya uluslararası ilişkilerdeki diğer olağanüstü hallerde" uygulanabileceği kuralına bağlamıştı. Bununla birlikte konuyu incelemekle görevli DTÖ heyetleri, Trump’ın vergi artırımının savaş veya uluslararası ilişkilerdeki diğer acil durumlarda uygulanmadığını ve bu nedenle ticaret taahhütlerini bozmak için "ulusal güvenlik" istisnasına başvuramayacağını belirlemişti.