DTO İzmir, Öztürk ile devam edecek

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanlığına yeniden Yusuf Öztürk seçildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesinin 2022-2026 dönemi seçim süreci, bugün yapılan yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı seçimleri ile tamamlandı. Yönetim kurulu başkanlığına Yusuf Öztürk yeniden seçilirken, yönetim kurulunda Mihri Çelik, Hakkı Deniz, Onur Nevzat Kanıer, Emre Hüseyin Soyuer yer aldı. Yönetim kurulu seçimlerinin ardından toplanan mecliste yapılan seçimlerde ise meclis başkanlığına Argun Gündüç, meclis başkan yardımcılığına ise Ümit Yılmaz seçildi. Yeni mecliste Şükriye Vardar, Çağla Kubat ve Sinem Vildan Mecik olmak üzere üç kadın meclis üyesi yer aldı.

“Yeni dönemde hızlanarak gideceğiz”

Meclis toplantısında konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 2013 yılında yapılan seçimleri kazanarak yönetime geldiğini hatırlatarak “Bu bizim üçüncü dönemimiz olacak. Bu dönem daha farklı hareket edeceğiz. Ülkemiz ve İzmir denizciliği için daha hızlanarak gideceğiz. Daha etkin bir meclis çalışması gerçekleştirmek istiyoruz. Oda yönetimini ve meclisi asil, yedek üye ayrımı olmadan hep beraber yöneteceğiz. Çok sayıda çalışma grubu kurup, sorunların çözümü öncesi mutfak çalışması yapan bir organizasyon oluşturacağız. Genç üyelerimizin bu çalışmaların içinde yer almasını sağlayacağız. Denizciliğin 48 alt sektöründeki her bir sorunu, katılımcı anlayışla çözeceğiz” dedi.

“En değerli hediye”

İMEAK DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanlığına seçilen Argun Gündüç ise bir teşekkür konuşması yaptı. Gündüç, “Beni bu onurlu göreve layık gören başta yönetim kurulu başkanımız Yusuf Öztürk ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha sonra bu teveccühü gösteren meclis üyelerimize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün benim doğum günüm. Bu anı, aldığım en değerli hediye olarak da anılarıma katacağım” diye konuştu.