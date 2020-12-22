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DTB’de güvenli ticaret dönemi başladı
Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) ile Ziraat Bankası tarafından başlatılan “Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi” kapsamında, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ile Ziraat Bankası Diyarbakır Girişimci Şube Müdürü Burhan Kaya, ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı sağlayacak olan iş birliği protokolünü imzaladı.
Ekonomi 22.12.2020, 12:15
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Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) ile Ziraat Bankası tarafından başlatılan “Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi” kapsamında, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ile Ziraat Bankası Diyarbakır Girişimci Şube Müdürü Burhan Kaya, ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı sağlayacak olan iş birliği protokolünü imzaladı.Ziraat Bankası ile imzalanan iş birliği protokolü DTB üyelerine, ticari mal alım-satımlarında, güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman imkanı sağlıyor. Alıcı ve satıcı arasında Güvenli Ticaret Sistemi kurmayı sağlayan “Bankkart Başak” ile üyeler alımlarda 540 güne kadar vade ve düşük maliyet avantajlarından yararlanacak. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açan bu protokol ile üreticiler veya satıcılar, tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecek. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacak.
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