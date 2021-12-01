DSİ'nin sınır ötesi 'su harekatı' ile 3,2 milyon kişi temiz suya kavuştu

ANKARA (AA) - AA muhabirinin DSİ'den edindiği bilgiye göre, kurumun Suriye, Afrika ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) su temini çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın gerçekleştirildiği bölgede yer alan Çobanbey, El Bab, Azez, Marea ve Darmik'te 101 su sondaj kuyusu açılarak 705 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu sağlandı. Ayrıca, savaştan etkilenen 60 kuyuda bakım ve onarım çalışması yapıldı. "Fırat Kalkanı Harekatı Kapsamında Terörden Arındırılan Bölgelerde Açılan İçme Suyu Kuyularının Bağlantı Hatlarının Yapılması" çalışmaları kapsamında da Çobanbey'de 3, Sosian'da 7 ve Zilif'te 1 olmak üzere toplam 11 kuyu devreye alındı.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde açılan içme suyu tesislerinin bakımı, onarımı ve işletilmesi işi DSİ tarafından yürütülüyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürütülen çalışmalarla da Resulayn ve Telabyad'da 42 su sondaj kuyusu ile 608 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu temini sağlandı. 10 ayrı noktada ise su sondaj kuyuları ıslah edildi.

Ayrıca, sınırın Türkiye tarafında sığınmacıların yaşadığı kamplarda gerçekleştirilen sondaj çalışmalarıyla Kahramanmaraş'ta 16, Şanlıurfa'da 9, Adana'da 5 olmak üzere toplamda 30 su kuyusu açıldı ve yaklaşık 650 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu elde edildi. Türkiye'de kamp bölgeleri dışında yaşayanlara yönelik belediyelere katkı amaçlı içme ve kullanma suyu temini için de toplam 42 su sondaj kuyusu inşası yapıldı.

Afrika'da su seferberliği

Afrika'da yapılan çalışmalarla da çok sayıda ülkeye su sağlandı.

Bu kapsamda, Burkino Faso, Sudan, Etiyopya, Nijer, Somali, Mali, Moritanya, Tunus ve Cibuti'de toplam 512 su sondaj kuyusu inşa edildi. Böylece yaklaşık 1 milyon 850 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu sağlandı.

Etiyopya'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından ihaleyle açtırılan kuyulardan 100 bin kişiye yetecek içme suyu temin edildi.

KKTC İçme Suyu Temini Projesi

KKTC'ye içme suyu temini çalışmaları kapsamında ise dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan "Asrın Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında 636 kilometrelik isale hattıyla yılda 75 milyon metreküp su iletiliyor.

Bu amaçla Türkiye tarafında Alaköprü Barajı, KKTC tarafında ise Geçitköy Barajı inşa edildi.