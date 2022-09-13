DSİ’den Çorum’da 10.5 milyar TL’lik yatırım

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça, DSİ tarafından Çorum’da 10.5 milyar TL’lik yatırım yapıldığını açıkladı.

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça, Çorum Valiliği tarafından düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıda DSi’i tarafından Çorum’a yapılan, yapımı devam eden ve planlanan projeler masaya yatırıldı.

DSİ Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’nin su yatırımlarının ana kurumu olduğunu ifade eden Akça, özellikle son 20 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye’deki baraj sayısının 270’lerden 930’a çıkarıldığını ifade etti.

Çorum’a da 2022 yılı itibariyle yapımına başlanan ve yapımı devam eden proje sayısının 81 adet olduğunu hatırlatan Lütfi Akça, “Bunlar tarım, HES, taşkın koruma gibi temel alanlarda temel ihtiyaçlara yönelik projeler. Bu projelerin güncel bedeli 6.5 milyar TL civarında. Bu rakam Çorum’a yapılan yatırımların en büyük göstergelerinden birisi. Bu yıl 7 adet proje tamamlanırken, 29 adet proje devam ediyor. 14 projemiz ise ihale aşamasında. Mevcut yatırım proje bedellerine ilave olarak 2022 yılı ek yatırımına teklif ettiğimiz 20 projenin 1.4 milyar TL bedeli, bunun yanında 2023 yılı yatırım programına teklif etmeyi planladığımız 3 adet projenin yatırım bedeli ise 2.5 milyar TL. Bu rakamları topladığımızda 2023 yılı itibariyle devletimiz tarafından DSİ aracılığıyla Çorum’a 10.5 milyar TL’lik yatırım yapılmış olacak. Devlet bir bütündür. Bu hizmetler bir bütünlük içerisinde veriliyor. Başta bu imkanları ülkemize sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, DSİ çalışanları ve bu hizmetlere katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İlçe belediye başkanları ve DSİ yetkilileri katıldı.