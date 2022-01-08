DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Mersin’e son 19 yılda 7 milyar 950 milyon TL yatırım yaptık”

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mersin’de son 19 yılda 163 adet tesis ile 7 milyar 950 milyon TL yatırım yaptıklarını belirterek, “Mersin’de son 19 yılda 10 baraj ve 11 gölet inşa ettik. Böylece toplamda 412 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaşıldı” dedi.

DSİ Genel Müdürü Yıldız, bir açıklama yaparak, Mersin’de son 19 yılda yapılan ve devam eden DSİ yatırımları hakkında bilgi verdi. Mersin’e son 19 yılda devasa su yapıları inşa ederek hizmete sunduklarını dile getiren Yıldız, Mersin’in münbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini kaydetti. Yıldız, “Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 19 yılda Mersin ilinde inşa edilen 50 adet sulama tesisi ile 151 bin 541 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Mersin topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 315 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık” ifadelerini kullandı.

247 bin dekar arazide inşaat çalışmaları devam ediyor

Kentte 33 adet sulama tesisi inşaatının ise devam ettiğini vurgulayan Yıldız, “İnşaatı devam eden 33 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 247 bin dekar arazinin sulanması sağlanacak. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Mersin, zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır” diye konuştu.

“Mersinimize 10 baraj ve 11 gölet inşa ettik”

Mersin’in, Akdeniz’in ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olduğunu vurgulayan Yıldız, “Mersin’de ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 163 adet tesis ile 7 milyar 950 milyon TL yatırım yaptık. Mersin’de son 19 yılda 10 baraj ve 11 gölet inşa ettik. Böylece toplamda 412 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaşıldı. Diğer taraftan, Mersinli vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Mersin’in su kaynaklarını değerlendirmek için yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 11 baraj ve 8 göletin yapım çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Mersin’e menba kalitesinde içme suyu sağladıklarını belirten Yıldız, “Tamamlanan içme suyu tesisleri ile 2 milyon 101 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 151,50 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz. Ayrıca, Mersin ilinde taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 74 adet taşkın koruma tesisi ile Mersin şehir merkezi ve 132 adet yerleşim yeri ile 25 bin 742 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandı. 16 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Mersin’de son 19 yılda 14 adet Hidroelektrik Enerji (HES) tesisinin işletmeye alınarak yıllık 1 027 GWh enerji üretimi sağlandığını kaydeden Yıldız, kurulu gücü 291 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomiye katkı sunduklarını sözlerine ekledi.