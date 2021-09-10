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DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Hedefimiz gece gündüz çalışarak 2021 yılı sonuna kadar Sayık Barajı’nın inşaatını bitirmek"

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 197 bin 898 metreküp dolguda yüzde 90’ı tamamlanan Sayık Barajı’na ilişkin, “Hedefimiz gece gündüz çalışarak 2021 yılı sonuna kadar Sayık Barajı’nın inşaatını bitirmek” ifadesini kullandı.

Ekonomi 10.09.2021, 09:57
DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Hedefimiz gece gündüz çalışarak 2021 yılı sonuna kadar Sayık Barajı’nın inşaatını bitirmek"

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 197 bin 898 metreküp dolguda yüzde 90’ı tamamlanan Sayık Barajı’na ilişkin, “Hedefimiz gece gündüz çalışarak 2021 yılı sonuna kadar Sayık Barajı’nın inşaatını bitirmek” ifadesini kullandı.


Devlet Su İşleri tarafından tarımda verim artışı, üretim deseninin çeşitlenmesi ve çiftçi gelirlerinin artmasının sağlanması amacıyla su yapıları hayata geçiriliyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamasında, Manisa Demirci Sayık Barajı’nda çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Sayık Barajı’nda sona yaklaştık. Sonbahar’da gövde dolgusunu tamamlayarak, yeni yıl gelmeden barajda su tutmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz gece gündüz çalışarak 2021 yılı sonuna kadar Sayık Barajı’nın inşaatını bitirmek” dedi.


Demirci Çınarcık Deresi üzerine inşa edilen Sayık Barajı’nın gövde yüksekliğinin temelden 34 metre olduğunun altını çizen Yıldız, “Sayık Barajı’nın gövdesi için yapılacak 197 bin 898 metreküp dolgunun yüzde 90’ını tamamladık. Vana Odası ve Dolusavak imalatlarını da yakında bitireceğiz” ifadelerini kullandı.


Sayık Barajı’nın 590 bin metreküp su depolama hacmine sahip olacağını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajın 960 dekar araziye can suyu vereceğini belirterek, Sayık Barajı’nın Demircili çiftçilere 2021 rakamları ile yılda ortalama 2 milyon 470 bin lira daha fazla kazandıracağını bildirdi.

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