Dr. Tuğberk Çitilci: 'Enflasyon Geriliyor, Faiz İndirimi Geliyor…'
Tüketici enflasyonu Ağustos ayında aylık %1,46 – yıllık %80,21 seviyesinde gerçeklemiştir. Çekirdek enflasyon %6608 seviyesinde olurken, üretici enflasyonu yıllık bazda %143,75 seviyesinde bir önceki aya göre bir miktar gerileme göstermiştir. Ağustos ayında beklentilerden oldukça düşük gelen enflasyon verisi Acaba enflasyonda tepe görüldü mü sorusunu akıllara getirmektedir. Henüz bu cevabı vermek için erken olduğunu düşünüyoruz.
Eylül-Ekim-Kasım aylarında minimum %3 enflasyon gerçekleşme olasılığı dikkate alındığında %85-86 seviyelerinde ilk etap tepe görülebilir. Bu noktada doğalgaz ve elektrik zamlarının negatif etkilerini enflasyon tarafında göreceğimiz unutmamak gerekiyor. Eylül-Ekim-Kasım aylarını geride bıraktıktan sonra Aralık ayında muazzam baz etkisi devreye girerek, tepe noktadan keskin bir enflasyon düşüşü devreye girecektir. Aralık ayı enflasyonu %67-68 bandında şimdilik olabilir. OVP tarafında yılsonu enflasyon beklentisi olan %65 seviyesiyle ufak sapma dâhilinde örtüşmektedir.
Enflasyon verisini geride bırakırken, göreceli tepe seviyeyi bulmaya yakın olan enflasyon verisine karşı TCMB nasıl tepki verebilir? TCMB'nin para politikası büyüme odaklı olduğundan dolayı enflasyonda göreceli iyileşme faiz indirimine kapı aralaması oldukça yüksek bir ihtimal olarak devreye girmektedir. Eylül toplantısında 100 baz puan faiz indirimiyle politika faizinin %13 seviyesinden %12 seviyesine indirilmesini bekliyoruz. Yılsonuna kadar %12 altında olabilecek politika faizine şaşırmayacağımızı belirtmek isteriz.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0