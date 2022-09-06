Dr. Tuğberk Çitilci: 'Enflasyon Geriliyor, Faiz İndirimi Geliyor…'

Eylül-Ekim-Kasım aylarında minimum %3 enflasyon gerçekleşme olasılığı dikkate alındığında %85-86 seviyelerinde ilk etap tepe görülebilir. Bu noktada doğalgaz ve elektrik zamlarının negatif etkilerini enflasyon tarafında göreceğimiz unutmamak gerekiyor. Eylül-Ekim-Kasım aylarını geride bıraktıktan sonra Aralık ayında muazzam baz etkisi devreye girerek, tepe noktadan keskin bir enflasyon düşüşü devreye girecektir. Aralık ayı enflasyonu %67-68 bandında şimdilik olabilir. OVP tarafında yılsonu enflasyon beklentisi olan %65 seviyesiyle ufak sapma dâhilinde örtüşmektedir.



Enflasyon verisini geride bırakırken, göreceli tepe seviyeyi bulmaya yakın olan enflasyon verisine karşı TCMB nasıl tepki verebilir? TCMB'nin para politikası büyüme odaklı olduğundan dolayı enflasyonda göreceli iyileşme faiz indirimine kapı aralaması oldukça yüksek bir ihtimal olarak devreye girmektedir. Eylül toplantısında 100 baz puan faiz indirimiyle politika faizinin %13 seviyesinden %12 seviyesine indirilmesini bekliyoruz. Yılsonuna kadar %12 altında olabilecek politika faizine şaşırmayacağımızı belirtmek isteriz.