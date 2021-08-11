Doybox BİDAA’dan pazara iddialı adım

Hazır Yemek sektöründe 30 yıllık tecrübeye sahip Yankı Yemek A.Ş.’nin iştirâki Doybox Gıda A.Ş, BİDAA markasıyla hazır paket yemek sektöründe iddialı bir şekilde yerini aldı. 3 yıl süren AR-GE çalışmaları sonrasında hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun bir ortamda hazırlanan BİDAA, hazır paket yemekler, gıda değeri ve lezzeti korunarak paketlendi ve tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Gıda Mühendisi Esranur Koçi, yola çıkarken yeni nesil beslenme alışkanlığına katkıda bulunmayı ve pişirdikleri ürünleri ev yemeği lezzetinde tüketicilerin beğenisine sunmayı hedeflediklerini söyledi. Yankı Gıda’nın sektör tecrübesi ve vizyonunu arkalarına aldıklarını belirten Esranur Koçi, “İşe başlamadan önce yaklaşık 3 yıllık AR-GE çalışması yaptık. Hiçbir gıda katkısı ve koruyucu madde kullanmadan,tamamen geleneksel yöntemlerle hazırladığımız ürünlerimizin lezzet ve besin değerini korumayı başardık. Ardından da, bin bir emekle geliştirdiğimiz ürünlerimizi tüketicilerle buluşturmak için Doybox A.Ş.’yi kurduk ve BİDAA markasıyla sektöre güçlü bir adım attık” dedi.

Doybox BİDAA’nın birikimli ve yenilikçi kadroları ile kısa bir sürede sektörün güvenilir firmaları arasında yer alacağını dile getiren Esranur Koçi, yeni nesil tüketim alışkanlıklarına uygun ürünlerini pazara sundukları için heyecanlı olduklarını kaydetti.

Doybox BİDAA hazır paket yemeklerin restoranlar, oteller,ofisler, fabrikalar ve doğrudan tüketiciye yönelik olarak da marketler için hazırladıklarının altını çizen Esranur Koçi, ürünlerini kullananların zaman ve efor açısından kazançlı çıkacağına da vurgu yaptı. Esranur Koçi, “Meselâ ev veya iş yerinizde kuzu kol tandır hazırlamak için en az 6 saatte ve ciddi bir hazırlık aşamasına ihtiyacınız olur. Oysa BİDAA tandır ile bu lezzetli ürünü sadece 20 dakika ısıtarak muhteşem lezzeti ile sofranıza getirebilirsiniz” dedi.