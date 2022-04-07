DowAksa TEİD’e üye oldu

Yalova’da faaliyet gösteren DowAksa, Etik ve İtibar Derneği’ne (TEİD) kurumsal üye oldu.

Dünyanın sayılı karbon elyaf üreticilerinden DowAksa, Etik ve İtibar Derneği’ne (TEİD) kurumsal üye olduğunu açıkladı. TEİD Etik Beyannamesi’ne imza atan şirket, iş süreçlerinin tümünde en yüksek etik prensiplerini uygulamayı ve paydaşlarında da bu ilkelerin yaygınlaştırılmasını amaçlayan çalışmalara destek vermeyi taahhüt etti.

Etik değerlerin benimsenmesini hedefliyor

2010 yılında kurulan ve bugün 170’ten fazla kurumsal üyeye sahip TEİD, şirketlerin kurumsal kültürlerinde iş etiği ilkelerinin benimsenmesi doğrultusunda faaliyet yürütmesiyle önem taşıyor. Dernek, üye ve paydaş kuruluşlara iş etiği politikaları oluşturma ve uygulamada rehberlik etmeyi amaçlarken etik değerlerin kurumsal bir iş yapma biçimi haline getirilmesini sağlamayı hedefliyor.