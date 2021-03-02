DÖVİZİNİZ VARSA DİKKAT!

Piyasalarda oynaklık artsa da ana trendler korunuyor. Borsada yükseliş eğilimi geri çekilmeler yaşansa da sürüyor. Dolarda oynaklık ise henüz tepki niteliğinde.

Mart ayına ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki artışın etkisiyle türbülansla girdik. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi, 1.34 seviyesinden başladığı haftayı 1.49’dan tamamladı. Hafta içinde 1.61’e kadar yükseldi. Bir günlük yükselişi 10 baz puan oldu. Martın ilk gününde biraz daha sakin bir seyrin olduğu ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.40 seviyesinde seyrettiği görülüyor.

Zeynep Aktaş Milliyet gazetesindeki köşesinde, “Tahvil faizleri önemli” diye yazdı. Gerekçe olarak da; ABD’de 21 trilyon dolar büyüklüğüne ulaşan tahvil piyasası, tüm dünyada güvenli, riski düşük ve likit varlıklar olarak gösterdi.

“Kurdaki dönüş hareketlerinin ana trendi; dolar endeksine ve makro ekonomik verilerdeki iyileşmeye bağlı” diyen Aktaş, kurun trend değişimlerinde izlenecek önemli göstergeleri şöyle sıraladı:

1 - Dolar Endeksi’nin (DXY) seyri.

2 - Enflasyonda tek haneli rakamlara doğru bir eğilimin başlaması.

3 - Haftalık sıcak para hareketlerinde pozitif yönlü seyir.

4 - Dolarizasyonda yaşanabilecek çözülme.

5 - Turizmin yeniden açılması.

6 - İhracatta katma değerli ürünlerin öne çıkması. Birim başına ihracatın artırılması.

Dolar kurunun fiyat hareketlerinden yararlanmak için sürekli al - sat yapanların kaybettiğin vurgulayan Aktaş, bunun ana nedenlerini 3 başlık altında sıralıyor:

1 - Piyasada oluşan fiyatla bankalar arasında ve döviz bürolarındaki marj farkı var.

2 - Alım ve satımlarda kesilen komisyon.

3 - Mevcut küresel ve yerel koşulların oluşturduğu sürekli bir oynaklığın varlığı. Değişen dengeler kararları da etkiliyor.

Hareket bandı nasıl?

Dolar kuru 7.26 TL seviyesinde. 7.30 seviyenin altında zayıf seyir sürebilir ve 7.11 - 7.08’ler test edilebilir. Kurda yukarı hareketlerde ilk önemli direnç 7.50 seviyesinde bulunuyor. Fiyatlarda sert çıkış ve düşüşlerden ziyade bant hareketi görebiliriz. Gelişmelere bağlı olarak 7.00 - 7.50 bandı içerisinde bir hareketin ağırlık kazandığı görülebilir. Kurda aşağı marjlar zayıf olacaktır.