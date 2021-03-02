banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolarda düşüş sürecek mi? Dolar kurunda son durum...
Dolarda düşüş sürecek mi? Dolar kurunda son durum...
Yargıtay’dan kıskançlık kararı
Yargıtay’dan kıskançlık kararı
Fitch, hangi 7 Türk şirketinin notunu yükseltti?
Fitch, hangi 7 Türk şirketinin notunu yükseltti?
DÖVİZİNİZ VARSA DİKKAT!
DÖVİZİNİZ VARSA DİKKAT!

DÖVİZİNİZ VARSA DİKKAT!

Döviz piyasalarında sert dalgalanmalar yaşanıyor. Ancak her dalgalanmanın sonunda TL biraz daha güçleniyor. Uzmanlar ise elihnde döviz olanları uyarıyor.

Ekonomi 02.03.2021, 09:14
11
DÖVİZİNİZ VARSA DİKKAT!

Piyasalarda oynaklık artsa da ana trendler korunuyor. Borsada yükseliş eğilimi geri çekilmeler yaşansa da sürüyor. Dolarda oynaklık ise henüz tepki niteliğinde.

Mart ayına ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki artışın etkisiyle türbülansla girdik. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi, 1.34 seviyesinden başladığı haftayı 1.49’dan tamamladı. Hafta içinde 1.61’e kadar yükseldi. Bir günlük yükselişi 10 baz puan oldu. Martın ilk gününde biraz daha sakin bir seyrin olduğu ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.40 seviyesinde seyrettiği görülüyor.

Zeynep Aktaş Milliyet gazetesindeki köşesinde, “Tahvil faizleri önemli” diye yazdı. Gerekçe olarak da; ABD’de 21 trilyon dolar büyüklüğüne ulaşan tahvil piyasası, tüm dünyada güvenli, riski düşük ve likit varlıklar olarak gösterdi.

“Kurdaki dönüş hareketlerinin ana trendi; dolar endeksine ve makro ekonomik verilerdeki iyileşmeye bağlı” diyen Aktaş, kurun trend değişimlerinde izlenecek önemli göstergeleri şöyle sıraladı:

1 - Dolar Endeksi’nin (DXY) seyri.
2 - Enflasyonda tek haneli rakamlara doğru bir eğilimin başlaması.
3 - Haftalık sıcak para hareketlerinde pozitif yönlü seyir.
4 - Dolarizasyonda yaşanabilecek çözülme.
5 - Turizmin yeniden açılması.
6 - İhracatta katma değerli ürünlerin öne çıkması. Birim başına ihracatın artırılması.

Dolar kurunun fiyat hareketlerinden yararlanmak için sürekli al - sat yapanların kaybettiğin vurgulayan Aktaş, bunun ana nedenlerini 3 başlık altında sıralıyor:

1 - Piyasada oluşan fiyatla bankalar arasında ve döviz bürolarındaki marj farkı var.
2 - Alım ve satımlarda kesilen komisyon.
3 - Mevcut küresel ve yerel koşulların oluşturduğu sürekli bir oynaklığın varlığı. Değişen dengeler kararları da etkiliyor.

Hareket bandı nasıl?

Dolar kuru 7.26 TL seviyesinde. 7.30 seviyenin altında zayıf seyir sürebilir ve 7.11 - 7.08’ler test edilebilir. Kurda yukarı hareketlerde ilk önemli direnç 7.50 seviyesinde bulunuyor. Fiyatlarda sert çıkış ve düşüşlerden ziyade bant hareketi görebiliriz. Gelişmelere bağlı olarak 7.00 - 7.50 bandı içerisinde bir hareketin ağırlık kazandığı görülebilir. Kurda aşağı marjlar zayıf olacaktır.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20