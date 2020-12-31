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Dövize talep hız kesmiyor, rekor tazeliyor
Ekonomi yönetimi tarafından atılan adımlarla gerileyen kurlara rağmen vatandaşların döviz hesapları geçen hafta 702 milyon dolar daha arttı. 234 milyar 804 milyon dolar ile rekor tazeledi.
Ekonomi 31.12.2020, 22:15
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Merkez Bankası tarafından açıklanan 25 Aralık haftasına ilişkin para banka istatistiklerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları 702 milyon dolarlık artış kaydetti. Son artışla birlikte döviz hesaplarındaki tutar 234 milyar 804 milyon dolar ile rekor tazeledi.
Bireysel hesaplar arttı, tüzel hesaplar hafif geriledi
Hesaplar içinde gerçek kişilerin mevduatları 148 milyar 331 milyon dolara, tüzel kişilerin mevduatları ise 86 milyar 473 milyon dolar oldu. Bireysel hesaplar 729 milyon dolar artarken tüzel hesaplar 27 milyon Dolar geriledi.
Mevduat faizlerindeki yükselişle TL ve döviz hesaplarındaki artış yurtiçindeki yatırımcının yabancı para rağbetindeki artışın hız kesmediğini gösteriyor.
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