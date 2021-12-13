Dövize müdahale sonrası 400 milyon dolarlık talep

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolarda devam eden yükselişin ardından doğrudan satım yönünde müdahalede bulundu. Dolar bugün yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 14,60 seviyelerine kadar yükseldi.

Söz konusu seviyenin görülmesiyle devreye Merkez Bankası girdi ve doğrudan satım yönünde müdahalede bulundu.

Şebnem Turhan'ın Dünya'daki haberine göre; müdahaleden bu yana bireysel ve kurumsal 350-400 milyon dolarlık talep geldiği hesaplanıyor. Merkez Bankası'nın bugünkü müdahalesinin ise 300-400 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Merkez Bankası, aralık başından bu yana, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ediyor.

Merkez Bankası’nın bundan önceki 3 müdahalesinin büyüklüğünü yaklaşık 1.5 milyar dolar seviyesinde olduğu hesaplıyor.

Müdahale sonrası dolar/TL 14,20 seviyelerinde.