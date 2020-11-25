Dövizde hareketlilik sürüyor

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününden bu yana yükseliş trendinde olan dolar/TL, bugüne 8 liranın hemen üzerinde başladı. Euro/TL, 9,53 seviyesinde.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz kararıyla 7,50'li seviyelere gerileyen dolar/TL, dördüncü işlem gününe de yükselişle başladı. Dün piyasaların kapanışıyla birlikte 8 liranın üzerine doğru hareketlenen dolar, bu sabah 7,99-8,00 lira seviyelerinden el değiştiriyor. Euro/TL ise 9,53 seviyelerinde.

08.25 itibarıyla dolarTL 8,0042, euro/TL 9,5295 seviyesinden işlem görüyor.

ABD'de yoğun bir veri akışının olduğu günde, yurt içinde önemli bir veri bulunmuyor.

Korona virüs vaka sayılarındaki artış ve aşı ile ilgili gelişmeler tüm dünyada izlenmeye devam ederken, yurt içinde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları ana gündem olacak.

MGK saat 15:00'da başlayacak

Bu yılın beşinci MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki saat

15.00'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ayrıca Ak Parti Grup Toplantısında konuşacak (12.00) ve İSEDAK toplantısına canlı bağlanarak açılışını yapacak (13.30).

Bugünkü MGK'da Türk ordusunun Azerbaycan'da üstlenebileceği görev, Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan gelişmeler başta olmak üzere çeşitli konular ele alınacak. En son Doğu Akdeniz'de Libya'nın 200 kilometre kuzeyinde Rosaline A isimli bir Türk kargo gemisi Alman Hamburg fırkateyni tarafından durdurularak, arama yapılmak istenmiş, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görev süresinin 29 Kasım'a uzatılmasıyla ilgili yeni NAVTEX ilan edilmişti.

ABD Piyasaları

ABD’de 3 Kasım’da yapılan Başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Joe Biden kabinesini açıkladı. Biden Delaware eyaletinde yaptığı basın toplantısında, kabinesi için “Dünyaya liderlik edecek geri çekilmeyecek” dedi.

Beyaz Saray 3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre başkan seçilen Demokrat Joe Biden’ın, Başkan’ın günlük gizli istihbarat brifinglerini almasına onay verdi.

Biden, görevi devraldıktan sonra ABD Adalet Bakanlığı'na Başkan Donald Trump'a karşı soruşturma açtırma yönünde bir girişiminin olmayacağını söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı, Seçilmiş Başkan Joe Biden'in belirleyeceği yeni Hazine Bakanı'nın Fed'in Hazine tarafından tahsis edilmiş, ancak kullanılmamaları nedeniyle geri gönderdiği 455 milyar dolar fonu kullandırabilmesi için Kongre'nin onayına ihtiyacı olacağını bildirdi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, birçok korona virüs aşı adayının başarılarına ilişkin son gelişmelerin sağlık krizinin ve ekonomik krizin sonunun ufukta görünüyor olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, faiz oranlarının tam istihdam geri kazanılır kazanılmaz yükseltileceğini söyledi.

ABD'den Yoğun Veri Akışı Olacak

ABD'de yarın tatil olması nedeniyle veriler bugüne yoğunlaşmış durumda.

MBA mortgage endeksleri (15.00), işsizlik başvuruları, GSYH ikinci tahmini, kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mas siparişleri, öncü mal ticaret dengesi (16.30), Michigan tüketici güven endeksi, yeni konut satışları (18.00), DOE petrol stokları (18.30), doğal gaz stokları (20.00) verileri takip edilecek.

Bugün ayrıca ABD Merkez Bankası(Fed) Kasım toplantısının tutanakları yayımlanacak (22.00). Federal Açık Piyasa Komitesi(FOMC) 4-5 Kasım günleri gerçekleştirdiği toplantıda piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarında ve politika duruşunda değişiklik yapmamıştı. Faiz oranlarının sıfıra yakın seviyede kalmasını ve tahvil alımlarının cari hızla devam ettirilmesini karar veren Fed, bu kararı oybirliği ile almıştı.

OPEC Teknik Toplantısı

OPEC+ petrol ve enerji bakanlarının gelecek hafta yapacakları ve 2021 yılı ilk çeyrek üretim miktarına karar verecekleri toplantı öncesinde OPEC ve müttefiklerinin uzmanları bu hafta boyunca toplantılar yapacaklar.

OPEC'in ekonomik komisyonu kurulunun teknik düzeyde yetkililerin yapacağı toplantıların ilki bugün gerçekleştirilecek.

OPEC+ bakanlarının gelecek hafta yapılacak toplantıda üretimin 2021 ilk çeyrekte cari seviyede devam ettirilmesi yönünde bir karar almaları bekleniyor.