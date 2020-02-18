Döviz ve altında son durum

Merkez Bankasının faiz toplantısı öncesinde veri gündemi bakımından zayıf olan güne dolar/TL 6,05 seviyesinden sakin bir şekilde başladı. Saat 08:45 itibarıyla dolar/TL kuru 6,0570'den; euro/TL ise 6,5610'dan işlem görüyor.



Son haftalarda piyasaların yakından izlediği emtialardan biri olan brent petrolün varili ise 57 dolar civarında.

Peki, diğer döviz kurları ne durumda?



İngiliz Sterlini 7,88 TL



İsviçre Frangı 6,15 TL



Japon Yeni 0,05 TL



Suudi Arabistan Riyali 1,60 TL



Norveç Kronu 0,65 TL



Danimarka Kronu 0,87 TL



Avustralya Doları 4,05 TL



Kanada Doları 4,55 TL



İsveç Kronu 0,62 TL

ALTIN YÜKSELİŞ TRENDİNDE

Geçtiğimiz haftalar boyunca yükselişini sürdüren altın rekor kırmaya devam ediyor. Son rakamlara göre, gram altın 309 lira sınırını aşarken, haftanın ikinci iş gününe yine yükseliş trendiyle girdi.

Uzmanlara göre: "Ons Altın’ın 1586 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons Altın’ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1592, 1598 ve 1605 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1580, 1574 ve 1568 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 307,36 TL / Gram altın satış fiyatı 307,49 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 491,93 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 503,05 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 980,78 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.006,11 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 2.029,20 TL / Tam altın satış fiyatı 2.079,90 TL

Koronavirüste vaka sayısı düşüyor

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in açıkladığı son verilerin koronavirüsten etkilenen yeni vaka sayısında bir düşüşe işaret ettiğini ancak hastalığın gelişimi konusunda "hala tüm seryoların masada" olduğunu bildirdi.

Virüsün ölüm ve yayılma hızının yavaşladığı, tedaviye yönelik haberlerin artması nedeniyle piyasalar virüs öncesi seviyelere dönmeye başladı. Özellikle salgının merkez üssü olan Çin'de piyasalar virüs kaynaklı kayıpları geri kazanmış durumda. Ancak bugün yaşanan Apple'ın açıklamaları gibi anlık etkiye neden olan gelişmeler, piyasalarda kısa süreli satışlara neden olabiliyor.