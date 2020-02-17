Döviz ve altında son durum

Dolar / TL kuru yeni haftanın ilk işlem gününde 6,05 TL seviyelerinde yer alıyor. Kısa süre önce yakaladığı yukarı yönlü ivmenin etkisini hafta boyunca sürdüren dolar, yatırımcısının yüzünü güldürmüştü.

Doların 6,05 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 6,56 TL olarak sabitlendi. Peki, diğer yabancı para birimleri ne durumda? İşte Bigpara’dan alınan son dakika verilerine piyasalarda son durum…



İngiliz Sterlini 7,88 TL



İsviçre Frangı 6,15 TL



Japon Yeni 0,05 TL



Suudi Arabistan Riyali 1,60 TL



Norveç Kronu 0,65 TL



Danimarka Kronu 0,87 TL



Avustralya Doları 4,05 TL



Kanada Doları 4,55 TL



İsveç Kronu 0,62 TL

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz haftayı yukarı yönlü seyirle tamamlayan çeyrek ve gram altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününe yatay yönlü seyirle başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz haftaya 305 lira seviyesinden başlayan gram altın haftayı 308 lira seviyesinden kapattı. Haftayı yukarı yönlü seyirle kapatan gram altın yeni haftaya da yatay yönlü seyirle başladı. Bugün de serbest piyasada gram altın yeni haftaya 308 lira seviyesinden güne başladı.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları piyasalar sabah saatlerinde kapalı olduğu için öğle saatleri itibariyle güncelleniyor. Bu nedenle çeyrek altın serbest piyasada bir önceki günün rakamsal değerleri üzerinden işlem görüyor. Peki, saat 08.30 itibariyle çeyrek altın serbest piyasada hangi rakamsal değerler üzerinden işlem görüyor. Geçtiğimiz haftayı 491 lira alış ve 502 lira satış fiyatı üzerinden işlem gören çeyrek altın bugün de saat 08.30 itibariyle aynı değerler üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını:

Alış: 2.036,00

Satış: 2.067,00

Yarım Altın:

Alış: 979,52

Satış: 1.004,82