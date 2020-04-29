DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARINDA BUGÜN

Dolar/TL'de gözler FED'in faiz kararında... Bu akşam FED'in faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek.

Kararın öncesi dolar kuru 6,97 seviyesinde hareket ediyor. Euro ise aynı dakikalarda 7,56 TL'den işlem görüyor.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında yeni vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentiler, piyasaları pozitif etkiliyor.

Altın özellikle Türkiye’de her zaman önemli bir birikim ve yatırım aracı olmuştur. Bu yüzden günümüzde de altın fiyatları insanların en çok araştırdığı konuların başında gelmektedir. Peki bugün altın fiyatları ne durumda? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...