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DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARINDA BUGÜN

Dolar, Euro ve altın fiyatlarındaki güncel fiyatlar 29 nisan 2020'de re durumda? Ekonomik gelişmeler sonucunda piyasalar nasıl tepki veriyor?

DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARINDA BUGÜN

Dolar, Euro ve altın fiyatlarındaki güncel fiyatlar 29 nisan 2020'de re durumda? Ekonomik gelişmeler sonucunda piyasalar nasıl tepki veriyor?

29 Nisan 2020 Çarşamba 09:01
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DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARINDA BUGÜN

Dolar/TL'de gözler FED'in faiz kararında... Bu akşam FED'in faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek.

Kararın öncesi dolar kuru 6,97 seviyesinde hareket ediyor. Euro ise aynı dakikalarda 7,56 TL'den işlem görüyor. 

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında yeni vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentiler, piyasaları pozitif etkiliyor. 

Altın özellikle Türkiye’de her zaman önemli bir birikim ve yatırım aracı olmuştur. Bu yüzden günümüzde de altın fiyatları insanların en çok araştırdığı konuların başında gelmektedir. Peki bugün altın fiyatları ne durumda? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN

Gram altın fiyatı: 384,10

Çeyrek altın fiyatı: 634,63

Yarım altın fiyatı 1.269,25

Cumhuriyet altını fiyatı: 2.585,60

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