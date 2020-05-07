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DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARINDA BUGÜN

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu? Bugünün altın fiyatları ne?

DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARINDA BUGÜN

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu? Bugünün altın fiyatları ne?

07 Mayıs 2020 Perşembe 10:04
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DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARINDA BUGÜN

Hafta başından bu yana sert bir şekilde yükselişe geçen dolar/TL kuru, bu sabah 7,24'ü aşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Merkez Bankası'nın swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7,20 liraya kadar tırmandı.

Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 13 Ağustos 2018'de 7,24 ile görülmüştü.

Euro/TL ise 7,82'den işlem görüyor. 

Altın özellikle Türkiye’de her zaman önemli bir birikim ve yatırım aracı olmuştur. Bu yüzden günümüzde de altın fiyatları insanların en çok araştırdığı konuların başında gelmektedir. Peki bugün altın fiyatları ne durumda? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 7 MAYIS

Gram altın fiyatı: 391,80

Çeyrek altın fiyatı: 647,83

Yarım altın fiyatı 1.295,80

Cumhuriyet altını fiyatı: 2.639,73

Son Güncelleme: 07.05.2020 10:08
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