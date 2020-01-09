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Döviz ve altın düşüş eğilimine geçti

Dolar fiyatları, yeni güne 5.92 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.58 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.87 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.52 TL seviyelerinde bulunuyor.

Döviz ve altın düşüş eğilimine geçti

Dolar fiyatları, yeni güne 5.92 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.58 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.87 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.52 TL seviyelerinde bulunuyor.

09 Ocak 2020 Perşembe 16:58
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Döviz ve altın düşüş eğilimine geçti

İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin bir suikastle öldürülmesinden sonra tırmanan İran-ABD gerilimi döviz ve altın fiyatlarına gözle görülür bir yükseliş getirmişti.
Trump'ın İran'la ilgili son açıklamalarınadan sonra dolar ve altının piyasadaki yükselişi durdu. Eski rakamların bile altına düşen dolar ve avro rakamlarında kırılan direnç sonrası düşüş sürüyor.

Dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla ABD ile İran arasındaki tansiyonun azalması petrol fiyatlarının gerilemesine ve buna paralel Türk lirası varlıkların üzerindeki baskının kalkmasını sağladı. Dolarda, piyasadaki olumlu seyirle 17 Aralık 2019'dan bu yana en düşük seviye olan 5.8655' TL'yi gördü.

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.95 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.92 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, saat 15.10 itibarıyla 5.8716 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5296 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.6580 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası 5.9550 TL desteğinin kırıldığını, düşüşün ivme kazandığını belirtti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.12 yükselişle 97.11 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1111 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.86 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.56 seviyesinde bulunuyor.

Güncel borsa rakamları:

BİST: 116886

ALTIN: 293.443

DOLAR: 5.8772

STERLİN: 7.6611

EURO: 6.5289

Brent petrolün yükselişi de bu düşüşten nasibini aldı:

Son Güncelleme: 09.01.2020 17:18
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