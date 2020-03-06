Döviz piyasalarında son durum

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.10 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.0995 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.1287 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.23 itibarıyla 6.1040 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.8538 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.9078 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.24 düşüşle 96.56 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1228 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.42 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.93 seviyesinde bulunuyor.