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Döviz piyasalarında son durum

durum6.3.2020Dolar fiyatları, yeni güne 6.10 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.85 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.10 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.85 TL seviyelerinde bulunuyor.

Döviz piyasalarında son durum

durum6.3.2020Dolar fiyatları, yeni güne 6.10 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.85 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.10 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.85 TL seviyelerinde bulunuyor.

06 Mart 2020 Cuma 10:34
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Döviz piyasalarında son durum

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.10 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.0995 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.1287 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.23 itibarıyla 6.1040 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.8538 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.9078 TL seviyesinde işlem görüyor. 

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.24 düşüşle 96.56 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1228 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.42 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.93 seviyesinde bulunuyor.

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