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Döviz piyasalarında son durum

Dolar yükselişini yeni haftada da sürdürdü.

Döviz piyasalarında son durum

Dolar yükselişini yeni haftada da sürdürdü.

06 Nisan 2020 Pazartesi 17:57
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Döviz piyasalarında son durum

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde mart ayı enflasyon rakamlarının ardından 6,70 seviyelerine kadar yükselmişti. 

Dolar kuru yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,77 civarında hareket ediyor. Kur gün içinde 6,7895'e kadar yükseldi. 

Euro/TL ise 7,30 seviyesinde yer alıyor.

Piyasalarda bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi bulunurken Çin borsası ise tatil. 

Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerin devam ettiğini vurgulayan uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in direnç, 6,60'ın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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