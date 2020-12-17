Döviz mevduatında rekor: 231.5 milyar dolar

Vatandaşların döviz mevduatında artış aralık ayının ikinci haftasında da devam etti. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 11 Aralık haftasında 231 milyar 532 milyon lira ile rekor tazeledi. 4 Aralık haftasında 231 milyar 212 milyon dolar seviyesindeydi. Döviz mevduatında 320 milyon dolarlık artış önceki haftaya göre ivme kaybına da işaret etti. Yabancıların TL varlıklarına girişi ise az da olsa 11 Aralık haftasında sürdü ve 135 milyon dolarlık net giriş sağlandı.

Bireyler 106 milyon dolar alım yaptı

Toplam yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Aralık’taki 231 milyar 212 milyon dolardan 231 milyar 532 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre bireylerin döviz mevduatı 146.3 milyar dolardan 146 milyar 471 milyon dolara, tüzel kişilerin döviz mevduatı da 84.9 milyar dolardan 85 milyar 61 milyon dolara yükseldi. Hem ticari hem de bireysel talep 11 Aralık haftasında devam etti.

Döviz pozisyonu olarak bakıldığında ise gerçek kişilerin dolar mevduatı 75 milyar 580 milyon dolardan 75 milyar 686 milyon dolara çıktı. Gerçek kişilerin döviz mevduatında Euro hesaplarının dolar karşılığı 33 milyar 536 milyon dolara geriledi. Kıymetli maden hesaplarının dolar karşılığı ise 34 milyar 325 milyon dolara çıktı.

Yabancıdan 135 milyon dolarlık net alım

Yabancı yatırımcının TL varlıklarına girişi 4 Aralık haftasındaki yatay seyrinden 11 Aralık haftasında biraz hareketlendi. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar, 11 Aralık haftasında net 41 milyon dolarlık hisse senedi ve 99 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 4.5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Aralık itibarıyla 24 milyar 931,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 25 milyar 207,7 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 6 milyar 195 milyon dolardan 6 milyar 248.6 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 4.5 milyon dolarlık satışla 228.1 milyon dolardan 223.6 milyon dolara geriledi. Yabancıların 7 - 11 Aralık arası haftalık işlemleri 135 milyon dolar net alış olarak gerçekleşti. Yılbaşından beri ise 11 Aralık itibarıyla hisse senedinde 4 milyar 595 milyon dolarlık satış, DİBS'te ve ŞBS'de ise sırasıyla 6 milyar 810 milyon dolar ve 182 milyon dolarlık net satış olmak üzere toplamda 11 milyar 587 milyon dolarlık çıkış yaşandı. 11 Aralık ile biten haftada, yurtdışı yerleşiklerin tahvil-bono piyasasındaki payı yüzde 4,0 hisse senedi piyasasında yüzde 49,4 oldu.

Net uluslararası rezervde 16.6 milyon dolar artış

Merkez Bankası bankanın net uluslararası rezervleri 11 Aralık 2020 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 16.6 milyon dolar artış ile 15 milyar 602 milyon dolar oldu. Merkez Bankası verilerine göre toplam rezervler geçen hafta 1 milyar 527 milyon dolar artarak 88 milyar 177 milyon dolara ulaştı. 11 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 18 milyon dolar artışla 47 milyar 412 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Aralık'ta 46 milyar 394 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 509 milyon dolar artışla 40 milyar 256 milyon dolardan 40 milyar 765 milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 527 milyon dolar artarak 86 milyar 650 milyon dolardan 88 milyar 177 milyon dolara yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 19.2 milyar lira artarak 3 trilyon 653 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,06 artışla 1 trilyon 556 milyar 3 milyon 915 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,06 artarak 1 trilyon 974 milyar 281 milyon 568 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 167 milyon dolar artarak 259 milyar 88 milyon dolara çıktı. Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,17 artarak 639 milyar 395 milyon 34 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,16 azalışla 559 milyar 909 milyon 297 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,14 azalışla 194 milyar 872 milyon 470 bin liraya indi. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 254 milyar 200 milyon 411 bin lirası konut, 7 milyar 503 milyon 730 bin lirası taşıt ve 377 milyar 690 milyon 893 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 11 Aralık ile biten haftada 6 milyar 954 milyon 324 bin lira artarak 3 trilyon 518 milyar 496 milyon 24 bin liraya ulaştı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,46 artış gösterdi.

(dunya.com)