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DÖVİZ KURUNDA SON DURUM!

Dolar - euro kaç TL? 23 Eylül 2021 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Ekonomi 23.09.2021, 17:09 23.09.2021, 17:11
DÖVİZ KURUNDA SON DURUM!

Dolar/TL, bugün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 8,73-8,74 düzeyinde seyrediyor.

Euro/TL ise 10,25'lerde işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI, FAİZİ KARARINI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yüzde 19 olan politika faizini yüzde 18'e düşürdü. Genel beklenti eylül toplantısında faizin sabit tutulması yönündeydi.

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 93,20 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi de önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1716'dan işlem görüyor.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasımda varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceğine ilişkin yönlendirmesinin ardından döviz piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed, dün beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, "Eğer ekonomideki gelişim beklenildiği gibi devam ederse, Komite yakında varlık alım hızının yavaşlatılmasına karar verebilir" dedi.

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