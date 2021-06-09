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Döviz kurlarında son durum ne?
Dolar/TL kuru bugüne 8.60 seviyesinden başladı. Euro10.49 seviyesinden yer alıyor.
Ekonomi 09.06.2021, 09:05
Haftaya sakin bir başlangıç yapan Türk Lirası, dolar ve euro karşısındaki yatay hareketlerini bugün de koruyor.
Dolar kuru yeni güne, 8.60 seviyelerinde başladı. euro/TL ise 10.49 seviyelerinde yer alıyor.
Bugün yurt içinde veri gündemi sakinken uzmanlar, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin dolar endeksini desteklediğini, ancak bu etkinin sınırlı kaldığını söyledi.